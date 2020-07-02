Лукашенко оголосив про «перемогу» над коронавірусом у Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 2 липня заявив, що система охорони здоров’я країни вистояла, і в країні «перемогли» коронавірус.

Білорусь, за його словами, продемонструвала «політичну розсудливість і народну мудрість».

«Наша система охорони здоров’я вистояла. Але ми не знижуємо градус боротьби, хоча вже сьогодні можна сказати – ми перемогли. І після остаточної перемоги над СОVID-19 обов’язково окремо зустрінемося з нашими лікарями, які сьогодні все ще на посту», – цитує білоруського президента державне агентство БелТА.

Про вихід на плато по захворюваності COVID-19 у Міністерстві охорони здоров’я країни оголосили ще в середині травня. При цьому Білорусь – одна з декількох країн Європи, де не оголошували карантин і не зупиняли роботу підприємств. Влада також не скасовувала масові заходи і навіть провела парад Перемоги 9 травня.

Президент Олександр Лукашенко не раз заявляв про «істерію» навколо нової коронавірусної інфекції, а також знехтував рекомендаціями ВООЗ.

За офіційними даними на 2 липня, в Білорусі з початку епідемії захворіли 62 424 людини, померли 398 пацієнтів. Однак експерти неодноразово висловлювали сумніви щодо достовірності цих цифр і припускали, що смертність від COVID-19 є набагато вищою.