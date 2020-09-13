У Києві відбулася акція солідарності з білорусами

На Майдані Незалежності в Києві відбувся захід на підтримку протестувальників у Білорусі. На акцію солідарності зібралися близько 100 людей.

Учасники акції тримали прапори та плакати, скандували «Живє Бєларусь», «Йди» і «Лукашенка – в автозак», а також співали пісні гурту «Ляпіс Трубецкой».

Учасники розгорнули великий стяг біло-червоно-білого кольору, який у Білорусі використовують учасники протестів, і пройшли маршем центральними вулицями Києва до посольства Білорусі

Як зазначають організатори події у фейсбуці, «14 вересня громадянин Лукашенко, який незаконно утримує владу в Білорусі, і Путін збираються разом, щоб обговорити нові умови так званої «поглибленої інтеграції». Вони наголошують, що білоруський народ «не надавав Лукашенку жодних повноважень обговорювати та підписувати документи, які дотичні долі Білорусі».

У Мінську та інших містах Білорусі більш як місяць тривають протести і страйки, що розпочалися після оголошення офіційних результатів виборів, згідно з якими вшосте переміг Олександр Лукашенко.

У перші дні силовики жорстко затримували учасників протестів, серед них були і неповнолітні. Багато з них були жорстоко побиті. Тисячі людей були заарештовані.