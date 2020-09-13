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13 вересня 2020, Київ 20:28
Фотогалереї

Протести у Білорусі: фоторепортаж із «Маршу героїв» у Мінську

Масштабні марші протестів проходять у Мінську та інших містах Білорусі вже п’яту неділю поспіль. Сьогоднішня хода відбувається під назвою «Марш героїв».

Щоденні масові акції протесту почалися в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, що обирався на шостий безперервний термін.

Протестувальники вимагають його відставки і перевиборів, звинувачуючи владу в безпрецедентних фальсифікаціях і в жорстокості щодо учасників мітингів.

Фоторепортаж Білоруської редакції Радіо Свобода.
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