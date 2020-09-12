Марш солідарності з білоруськими жінками в Києві – фоторепортаж

У суботу, 12 вересня, декілька десятків людей у Києві зібралися на Марш солідарності з жінками Білорусі. Учасники акції заявили, що не визнають перемоги Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі та додали, що вони виступають на підтримку білоруських дівчат та жінок, які виходять на акції протесту.

Учасники акції після невеликого мітингу пройшли від Майдану Незалежності до Посольства Білорусі. Більшість жінок були одягнені у червоно-білі кольори.

12 вересня у столиці Білорусі, Мінську, відбувся Марш жінок, під час якого місцева міліція почала затримувати протестувальників.