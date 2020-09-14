Лукашенко їде до Путіна в Сочі, в Білорусі починаються спільні військові навчання з Росією

На білоруському полігоні «Брестський» 14 вересня розпочнуться спільні тактичні навчання білоруських і російських військових «Слов’янське братерство». Вони триватимуть до 25 вересня.

У Міністерстві оборони Росії повідомили, що до Білорусі вирушать підрозділи десантників.

Загалом із боку Росії в навчаннях візьмуть участь 300 військових і близько 70 одиниць техніки.

Як повідомили в департаменті інформації та масових комунікацій Міністерства оборони Росії, спільні навчання проводяться щороку з 2015 року.

Тим часом, влада Сербії минулого тижня оголосила про рішення зупинити на найближчі пів року всі спільні військові навчання з іншими країнами.

Як повідомив міністр оборони Александар Вулин, Сербія перебуває під незаслуженим тиском з боку Європейського союзу.

«Від нас вимагають ціною відмови від нашого європейського майбутнього, піддаючи великому тиску нашу політику, наш народ у Косові і в Республіці Сербській, щоб ми відмовилися від запланованих військових навчань із Білоруссю», – цитувала слова міністра балканська служба Радіо Свобода.

Водночас 14 вересня президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

Як повідомили минулого тижня в Кремлі, на переговорах планують «обговорити ключові питання подальшого розвитку російсько-білоруських відносин стратегічного партнерства і союзництва. Особливу увагу планується приділити реалізації великих спільних проєктів у торговельно-економічній, енергетичній і культурно-гуманітарній сферах, а також перспективам просування інтеграційних процесів в рамках Союзної держави».

Президенти домовилися про зустріч під час телефонної розмови наприкінці серпня. Спілкування відбулося на тлі антивладних протестів, які розпочалися після того, як Олександра Лукашенка вшосте поспіль оголосили переможцем виборів президента.