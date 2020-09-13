Україна посилила охорону кордону з Білоруссю. План Лукашенка та Путіна. Велика Британія пропонує Україні бойові катери. Як нова зброя допоможе українській армії у війні на Донбасі? Чи знайдено замовника вбивства головного бойовика угруповання «ДНР» Захарченка? Несподівана версія резонансного вбивства з Росії. У Донецьку відзначили «День визволення Донбасу». Лепс приїхав в «ДНР».