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08 вересня 2020, Київ 18:26
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Український протикорабельний комплекс «Нептун» всередині – ексклюзивне відео

Український протикорабельний комплекс «Нептун» всередині – ексклюзивне відео
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Український протикорабельний комплекс «Нептун» всередині – ексклюзивне відео

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Україна створює нову потужну зброю, щоб протистояти Росії. Головна зброя української армії на морі – протикорабельні ракети «Нептун». Комплекс здатний бити по техніці противника на відстані до 300 кілометрів. Донбас.Реалії отримали ексклюзивну можливість побачити комплекс і ракету, а також поговорити про особливості розробки з головним конструктором «Нептуна».

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