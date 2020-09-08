Україна створює нову потужну зброю, щоб протистояти Росії. Головна зброя української армії на морі – протикорабельні ракети «Нептун». Комплекс здатний бити по техніці противника на відстані до 300 кілометрів. Донбас.Реалії отримали ексклюзивну можливість побачити комплекс і ракету, а також поговорити про особливості розробки з головним конструктором «Нептуна».