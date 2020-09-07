Президент Росії Володимир Путін введе військові підрозділи до Білорусі – в рамках військових навчань «Слов'янське братство 2020». На Заході побоюються, що сценарій військової допомоги Кремля фактичному білоруському керівникові Олександру Лукашенку для розгону протестів все ж можливий. У разі прямої інтервенції Росія може змінити ситуацію в Східній Європі. Яка нова загроза виникає для України і країн Балтії?