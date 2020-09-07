Вже більше ніж місяць українська армія не мала бойових втрат (загиблих) на Донбасі. Сторони десятки разів домовлялися про перемир'я, але такого результату досягли вперше за шість років війни України та Росії. Що вимагатиме російський президент Володимир Путін від президента України Володимира Зеленського для продовження режиму тиші?