Військові з Сербії не приїдуть до Білорусі на спільні з Росією навчання

Влада Сербії оголосила про рішення призупинити на найближчі пів року всі спільні військові навчання з іншими країнами. Про це після засідання сербського уряду 9 вересня повідомив міністр оборони Александар Вулін.

За його словами, Сербія перебуває під незаслуженим тиском з боку Європейського союзу. «Від нас вимагають ціною відмови від нашого європейського майбутнього, піддаючи великому тиску нашу політику, наш народ у Косові і в Республіці Сербській, щоб ми відмовилися від запланованих військових навчань із Білоруссю», – цитує слова міністра балканська служба Радіо Свобода.

Як заявили невдовзі після цього в міністерстві оборони Білорусі, Мінськ поки не отримував повідомлень з Белграда, що сербські військові не приїдуть на маневри «Слов’янське братерство-2020».

Раніше оголошені плани передбачали, що міжнародні антитерористичні навчання «Слов’янське братерство» відбудуться з 10 до 15 вересня за участю військовослужбовців із Білорусі, Сербії та Росії. У 2019 році такі маневри проводилися на сербській території.

Навчання відбудуться на тлі політичної кризи в Білорусії і невизнання опозицією результатів президентських виборів 9 серпня. За даними ЦВК, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін поспіль. Учасники багатотисячних протестів у Білорусі заявляють про фальсифікації на користь Лукашенка.

Євросоюз не визнав підсумки президентських виборів у Білорусі. Після спеціальної зустрічі 14 серпня міністри закордонних справ країн ЄС заявили, що запровадять санкції проти людей, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і жорсткі розгони протестувальників в перші дні після виборів. Держави Балтії – Литва, Латвія та Естонія – вже запровадили власні санкції щодо 30 білоруських офіційних осіб, включно з Лукашенком.