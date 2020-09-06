У Сербії розкритикували речницю МЗС Росії за допис про президента Вучича у США

Низка представників керівництва Сербії різко засудили допис у фейсбуці речниці Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової, присвячений візиту президента Сербії Александра Вучича до Вашингтона.

Захарова в своєму пості опублікувала фото Вучича в Овальному кабінеті Білого дому – на ньому сербський президент сидить на стільці навпроти президента США Дональда Трампа, який сидить у кріслі за столом. Це фото раніше опублікували у соцмережах низка російських блогерів, іноді супроводжуючи його коментарями про те, що Вучича, на їхню думку, в Білому домі «принизили».

Захарова разом із фото Вучича розмістила скріншот кадру з фільму «Основний інстинкт», на якому Шерон Стоун сидить в позі «нога на ногу», і розмістила такий коментар: «Якщо вас покликали у Білий дім, а стілець поставили так, як ніби ви на допиті, сідайте як на фото # 2. Ким би ви не були. Просто повірте».

Допис Захарової викликав безліч коментарів, як сербів, так і росіян. Частина коментаторів підтримала її, проте інші висловили сумніви в тому, що офіційному представнику МЗС Росії варто так коментувати діяльність голів іноземних держав.

Директор канцелярії по Косову і Метохії при уряді Сербії Марко Джурич присвятив посту Захарової окремий допис у твіттері, написавши: «Уявіть собі, цей президент не сказав жодного поганого слова проти Росії, навіть на цьому місці. Уявіть собі, цей президент у російського президента по півтори години чекав прийому і ніколи не просив собі окремого стільця. Я вам не дозволю нападати на горду Сербію. Вам повинно бути соромно!».

Публікацію Захарової засудив також голова Міністерства оборони Сербії Александр Вулин. «Величина людини не вимірюється розміром стільця, на якому вона сидить, або величиною сили, від імені якої говорить, але величиною хоробрості для того, щоб на кожному стільці захищати свій народ і друзів свого народу», – заявив Вулин, підкресливши, що «дріб’язкова злість Захарової «втішила» ворогів Росії і Сербії».

Допис Захарової 6 вересня прокоментував і сам Вучич, якого багато хто вважає одним з головних союзників Володимира Путіна в Європі. За словами сербського президента, він шкодує про те, що в Росії не цінують той факт, що Сербія не запровадила санкції проти Росії, не збирається вступати в НАТО і купує у Росії газ і зброю. Пост Захарової він назвав виразом її підсвідомості і «примітивізмом», який «говорить про неї і про тих, хто це опублікував».

Згодом Захарова додала до свого допису постскриптум і заявила, що її пост «неправильно зрозуміли», і що він засуджував не Вучича, а представників американської адміністрації.

Пізніше російське МЗС опублікувало повідомлення про телефонну розмову, яка відбулася в неділю між російським міністром Сергієм Лавровим і Вучичем. «З обох боків висловлена націленість на всебічний розвиток відносин стратегічного партнерства і політичного діалогу відповідно до домовленостей президентів двох країн», – йдеться в повідомленні.

Під час недавнього візиту Вучича і прем’єр-міністра Косова Авдуллаха Хоті до Вашингтона за посередництва США було підписано угоду про нормалізацію економічних відносин між Косовим і Сербією. При цьому Вучич підкреслив, що це не означає визнання Белградом незалежності Косова, що проголосило незалежність в 2008-му.

Сербія не запроваджувала санкції проти Росії, на відміну від більшості інших країн – кандидатів на членство в ЄС. Як правило, сербські представники в ООН голосують солідарно з Росією, в тому числі і з питання про анексований Росією Крим. Александар Вучич був одним із небагатьох іноземних гостей на параді Перемоги 24 червня цього року в Москві.