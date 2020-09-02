У США поновляться переговори між Сербією та Косовом

Президент Сербії Александар Вучич та прем’єр-міністр Косова Авдулла Хоті зустрінуться у Вашингтоні 3 та 4 вересня. Основною темою переговорів буде економічний розвиток та створення робочих місць, повідомив 1 вересня спеціальний радник президента США Дональд Трамп.

Посадовець заявив, що вирішення політичних суперечностей між Сербією та Косовом не дало результатів, і Сполучені Штати прагнуть зосередитись на чутливих для обох сторін економічних питаннях, які допоможуть людям на місцях.

«Ми перегорнемо сценарій і спробуємо спочатку викликати у людей задоволення через зростання економіки, і це дозволить деяким із політичних питань стати другорядними», – розповів чиновник.

Населене переважно етнічними албанцями Косово проголосило незалежність від Сербії в 2008 році, чого Белград досі не визнає. І Косово, і Сербія прагнуть вступити до Європейського союзу.

У 2019 році Вашингтон активізував свою участь у переговорах щодо нормалізації відносин Сербії та Косова. Такий діалог триває вже тривалий час і здійснюється за посередництва ЄС.

У липні Вучич і Хоті провели перші очні переговори за останні 20 місяців, це сталося після того, як Косово зняло імпортні мита на сербські товари.