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26 липня 2020, Київ 20:34
Новини | Міжнародні

Сербії потрібно більше військових літаків – президент Вучич

Президент Сербії Александар Вучич

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що його країні потрібне придбання військових літаків. Про це лідер балканської країни заявив 26 липня, звинувативши Сполучені Штати та інші західні країни в озброєнні сусідів Сербії по НАТО та Косова, колишньої провінції Сербії.

«Американці, турки та німці опікуються коханою дитиною», – сказав Вучич, маючи на увазі Косово. Він додав, що нещодавно Вашингтон доставив бронетанкові машини для косовських силовиків.

Вучич не сказав, що саме Сербія має намір придбати, але провладні засоби інформації повідомили, що Белград офіційно потребує 20 військових літаків. У цих повідомленнях ідеться, що в разі, якщо Вашингтон не дасть згоду на придбання винищувачів, Белград імовірно звернеться до Росії для купівлі реактивних літаків Су-25.

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