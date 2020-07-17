«Розбіжності надто великі»: лідери Косова та Сербії провели зустріч у Брюсселі

Прем’єр-міністр Косова Авдулла Хоті та президент Сербії Александар Вучич завершили зустріч у Брюсселі, повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

За повідомленням, політики не дійшли згоди щойно численних питань, але вирішили зустрітися особисто знову на початку вересня. На наступний тиждень заплановані переговори на технічному рівні.

Авдулла Хоті, вийшовши до преси після зустрічі, зазначив, що в діалозі відбувається прогрес, але назвав зустріч непростою.

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«Я презентував нашу позицію на цій зустрічі і ніколи не відступлюся від цієї позиції», – додав він.

Вучич, своєю чергою, заявив, що хотів узгодити найбільші суперечки з Приштиною, але не зміг цього зробити.

«Очевидно, що розбіжності наразі надто великі з урахуванням всіх важливих та стратегічних питань. Вони б хотіли владнати все напередодні увечері і намагалися змусити Сербію погодитися на всі їхні бажання», – заявив президент Сербії.

Спеціальний представник Євросоюзу Мирослав Лайчак, який виступає посередником на переговорах, заявив, що дві сторони концентруються на проблемах зниклих без вісти людей та переселенців, а також на економічній співпраці.

Він закликав Белград та Приштину співпрацювати з Міжнародним комітетом Червоного хреста, щоб вирішити питання зниклих без вісти та наблизити примирення.

Перша за 20 місяців особиста зустріч президента Сербії Александра Вучича та прем’єр-міністра Косова Авдулли Хоті відбулася в Брюсселі 16 липня.

10 липня Белград та Приштина погодилися поновити підтримувані Європейським союзом переговори про нормалізацію відносин.​

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Переговори між Белградом і Приштиною за посередництва Євросоюзу почалися 2011 року і призвели до укладення близько 30 угод. Але вони зірвалися наприкінці 2018 року після повідомлень про можливий обмін територіями, Косово тоді запровадило 100-відсоткове мито на весь імпорт із Сербії. Нині і Сербія, і Косово, які прагнуть вступити до ЄС, зазнають дедалі більшого тиску Заходу з тим, щоб поновити ці переговори.

Республіка Косово, а за конституцією Сербії це її автономний край Косово і Метохія, одностороннім чином проголосила незалежність від Сербії 2008 року і відтоді залишається частково визнаною державою. На цей час самопроголошену незалежність Косова визнають близько ста з майже двохсот країн світу, ще близько півтора десятка відкликали таке визнання. Визнають Косово більшість провідних країн Заходу, але навіть не всі країни-члени ЄС. Серед тих, хто не визнає, зокрема, Сербія, член Ради безпеки ООН Росія, а також Україна.