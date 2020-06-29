Президент Косова обіцяє піти у відставку, якщо суд у Гаазі визнає його винним у воєнних злочинах

Президент Косова Хашим Тачі обіцяє «негайно піти у відставку», якщо суд у Гаазі визнає його винним у воєнних злочинах.

Під час звернення до нації він назвав «неправдивими» звинувачення на свою адресу.

«Моє серце поранене, але не розбите. Мої думки важкі, але не смутні. Моя кров гаряча, але чиста», – сказав Тачі.

Він пообіцяв зустрітися найближчими днями з політичними лідерами Косова та обговорити «наступні кроки».

24 червня спеціалізована прокуратура в Гаазі (SPO) висунула звинувачення проти президента Косова Хашима Тачі, колишнього голови парламенту Кадрі Веселі й «інших» осіб у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, ймовірно, скоєних під час конфлікту в Косові 1998-1999 років або після нього.

Обвинувальний акт із 10 пунктів подали до Спеціального суду для розгляду злочинів, скоєних в Косові під час війни 1998-99 років.

Цей суд почав працювати на початку 2019 року. Західні держави сподіваються, що новий суд розслідуватиме злочини майже 20-літньої давнини, що були скоєні обома сторонами конфлікту, сербськими солдатами та бійцями Армії визволення Косова.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова. Євросоюз намагається переконати Белград і Приштину нормалізувати відносини, проте поки що переговори не дали істотних результатів.