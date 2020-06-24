Гаазький прокурор висунув звинувачення у воєнних злочинах проти президента Косова

Гаазький прокурор висунув звинувачення проти президента Косова Хашима Тачі, колишнього голови парламенту Кадрі Веселі й «інших» осіб у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, ймовірно, скоєних під час конфлікту в Косові 1998-1999 років або після нього.

У заяві від 24 червня спеціалізована прокуратура (SPO) зазначила, що підозрювані «несуть кримінальну відповідальність за майже 100 вбивств», а також за «насильницьке зникнення осіб, переслідування та катування».

За даними прокуратури, серед згаданих злочинів – скоєні проти «сотні відомих жертв серед косовських албанців, сербів, ромів та інших етнічних груп, а також проти політичних опонентів».

Обвинувальний акт із 10 пунктів подали до Спеціального суду для розгляду злочинів, скоєних в Косові під час війни 1998-99 років.

Цей суд почав працювати на початку 2019 року. Західні держави сподіваються, що новий суд розслідуватиме злочини майже 20-літньої давнини, що були скоєні обома сторонами конфлікту, сербськими солдатами та бійцями Армії визволення Косова.

Рішення організувати суд за межами Косова пов’язане з тим, що попри те, що з часів війни минуло вже два десятиліття, ті події досі залишаються «чутливим питанням», адже можливі підозрювані можуть вважатися героями у суспільстві, а свідки можуть почуватися у небезпеці», відзначали в Міністерстві закордонних справ Нідерландів.

За оцінками, під час конфлікту загинули близько 10 тисяч людей, більшість з яких – етнічні албанці.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова. Євросоюз намагається переконати Белград і Приштину нормалізувати відносини, проте поки що переговори не дали істотних результатів.