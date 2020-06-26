Президент Косова заявив про спроби «переписати історію» після звинувачень у воєнних злочинах

Президент Косова Хашим Тачі, якого звинувачують у воєнний злочинах та злочинах проти людяності, натомість закинув системі міжнародного правосуддя спробу переписати історію. Про це він заявив у своєму Інстаграмі 26 червня.

У першому після звинувачень публічному коментарі Тачі повідомив, що повертається до Косова, перервавши свій візит до Вашингтона, та планує звернутися до громадян своєї країни у наближчі два дні.

«Ніхто не зможе переписати історію Косова», – написав президент країни.​

У Сполучених Штатах він планував зустрітися з президентом Сербії Александром Вучичем 27 червня. Планувалося, що ці перемовини будуть спрямовані на нормалізацію відносин між Приштиною та Белградом.

Вучич, перебуваючи в Брюсселі, заявив, що сербська влада виявить стриманість у реакції на звинувачення проти Тачі.

«Для нас важливо бути стриманими. Ми знаємо, що коїлися страшні злочини. В усьому іншому ми повинні виявляти стриманість. Таким чином ми захистимо сербів у Косово від будь-яких проявів насильства, інцидентів чи нападів», – повідомив президент Сербії.

24 червня спеціалізована прокуратура в Гаазі (SPO) висунула звинувачення проти президента Косова Хашима Тачі, колишнього голови парламенту Кадрі Веселі й «інших» осіб у воєнних злочинах і злочинах проти людяності, ймовірно, скоєних під час конфлікту в Косові 1998-1999 років або після нього.

Обвинувальний акт із 10 пунктів подали до Спеціального суду для розгляду злочинів, скоєних в Косові під час війни 1998-99 років.

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Цей суд почав працювати на початку 2019 року. Західні держави сподіваються, що новий суд розслідуватиме злочини майже 20-літньої давнини, що були скоєні обома сторонами конфлікту, сербськими солдатами та бійцями Армії визволення Косова.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова. Євросоюз намагається переконати Белград і Приштину нормалізувати відносини, проте поки що переговори не дали істотних результатів.