У Гаазі в справі про воєнні злочини допитали президента Косова Хашима Тачі

Президент Косова Хашим Тачі 13 липня був допитаний у Гаазі міжнародними прокурорами з воєнних злочинів.

Тачі очолював Армію визволення Косова (UCK), яка вела партизанську війну за незалежність від Сербії у 90-х роках.

13 липня Тачі провів на допиті близько шести годин. Коли президент Косова вийшов із будівлі спецпрокуратури, він сказав, що 14 липня його також допитуватимуть.

Тачі заявив, що між його адвокатом П’єром Рішаром Проспером та прокурорами відбулася розмова щодо «роз’яснювальних, технічних питань».

Він додав, що допит стосувався і діяльності Армії визволення Косова. Прокурори не надали жодних деталей щодо допиту.

«Сьогодні я перебуваю тут із поваги до того, про що мріяв і за що боровся – вільне, незалежне Косово, що базується на рівних правах, багатоетнічне суспільство, засноване на верховенстві закону», – сказав Тачі перед допитом 13 липня.

Спеціалізована прокуратура (SPO) для розгляду злочинів, скоєних під час війни в Косові, оголосила 24 червня, що проти Таці та інших косоварів висунуто звинувачення за підозрою у злочинах, включно із «майже 100 вбивствами», насильницькими зникненнями та тортурами.

Обвинувачення проти Тачі змусили скасувати підтримувані США мирні переговори, які мали відбутися між косовськими та сербськими лідерами в червні в Білому домі.

Але Європейський союз оголосив 12 липня, що переговори поновилися після відеоконференції між прем'єр-міністром Косова Авдуллою Хоті та президентом Сербії Александаром Вучичем за посередництва керівника зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля.