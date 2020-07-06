У Брюсселі поновляться перервані в 2018 році переговори між Косовом та Сербією – речник Єврокомісії

Лідери Косова та Сербії проведуть у Брюсселі 12 липня новий раунд підтримуваних Європейським союзом переговорів, повідомив 6 липня речник Європейської комісії Петер Стано.

Зустріч між прем’єр-міністром Косова Авдуллою Хоті та президентом Сербії Александаром Вучичем відновить «роботу над досягненням всебічної та юридично обов’язкової домовленості щодо нормалізації» двосторонніх відносин, відзначив речник.

Організатором переговорів є верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Зустрічі Хоті і Вучича 10 липня передуватиме спрямована на зменшення напруги між Косовом та Сербією відеоконференція, яку проведуть президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Анґела Меркель.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова. Євросоюз намагається переконати Белград і Приштину нормалізувати відносини, проте поки що переговори не дали істотних результатів.

Переговори під егідою ЄС розпочалися в 2011 році та дозволили підписати близько 30 угод, але більшість із них не виконується.