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13 липня 2020, Київ 07:02
Новини | Міжнародні

Президента Косова допитають у Гаазі щодо воєнних злочинів

Президент Косова Хашим Тачі

Президент Косова Хашим Тачі 13 липня вирушить до Гааги, щоб свідчити міжнародним прокурорам із воєнних злочинів.

Спеціалізована прокуратура (SPO) для розгляду злочинів, скоєних під час війни в Косові, оголосила 24 червня, що проти Таці та інших косоварів висунуто звинувачення за підозрою у злочинах, включно із «майже 100 вбивствами», насильницькими зникненнями та тортурами.

Тачі був головнокомандувачем Армії визволення Косова, яка вела партизанську війну за незалежність від Сербії у 90-х роках минулого століття.

Тачі, який відкидає звинувачення, 8 липня у фейсбуці заявив, що поїде до Гааги на запрошення суду для співбесіди.

«Хоча мої співвітчизники, як і я, постануть перед міжнародною справедливістю з гідністю і доброчесністю, я закликаю вас стати об’єднаними у вирішенні викликів, з якими стикається наша країна», – наголосив Тачі.

На стадії досудового розгляду юристи в Гаазі мають вирішити, чи слід продовжувати провадження.

Тачі заявив громадянам своєї країни, що в разі початку судового процесу він негайно піде у відставку і постане перед обвинуваченням.

Обвинувальний акт Тачі змусив скасувати підтримувані США мирні переговори, які мали відбутися між косовськими та сербськими лідерами в червні в Білому домі.

Але Європейський союз оголосив 12 липня, що переговори поновилися після відеоконференції між прем'єр-міністром Косова Авдуллою Хоті та президентом Сербії Александаром Вучичем за посередництва керівника зовнішньої політики ЄС Жозепа Борреля.

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