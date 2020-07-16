Лідери Сербії та Косова зустрічаються в Брюсселі вперше за 20 місяців

В Брюсселі 16 липня почалася зустріч президента Сербії Александра Вучича та прем’єр-міністра Косова Авдулли Хоті, повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Це перша особиста зустріч представників двох країн вперше за 20 місяців. Вона відбувається в рамках процесу перемовин, де медіатором виступає Європейський Союз.

«Сьогодні я очікую конструктивної дискусії в першій частині наших переговорів, які мають докластися до загальної нормалізації відносин між Косово та Сербією», – заявив у відеозверненні високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

Боррель, який очолює переговори в Брюсселі разом зі спеціальним послом ЄС Мирославом Лайчаком, закликав обидві сторони «підійти до сьогоднішніх переговорів в дусі компромісу та прагматизму, думаючи про європейське майбутнє народів Косова та Сербії».

12 липня Хоті та Вучич вже спілувалися в рамках онлайн-конференції, організованої представниками ЄС, де й домовилися про особисту зустріч у столиці Бельгії.

10 липня Белград та Приштина погодилися поновити підтримувані Європейським союзом переговори про нормалізацію відносин.​

Переговори між Белградом і Приштиною за посередництва Євросоюзу почалися 2011 року і призвели до укладення близько 30 угод. Але вони зірвалися наприкінці 2018 року після повідомлень про можливий обмін територіями, Косово тоді запровадило 100-відсоткове мито на весь імпорт із Сербії. Нині і Сербія, і Косово, які прагнуть вступити до ЄС, зазнають дедалі більшого тиску Заходу з тим, щоб поновити ці переговори.

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Республіка Косово, а за конституцією Сербії це її автономний край Косово і Метохія, одностороннім чином проголосила незалежність від Сербії 2008 року і відтоді залишається частково визнаною державою. На цей час самопроголошену незалежність Косова визнають близько ста з майже двохсот країн світу, ще близько півтора десятка відкликали таке визнання. Визнають Косово більшість провідних країн Заходу, але навіть не всі країни-члени ЄС. Серед тих, хто не визнає, зокрема, Сербія, член Ради безпеки ООН Росія, а також Україна.