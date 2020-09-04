Трамп заявляє, що Косово і Сербія домовилися нормалізувати економічні зв’язки

Сербія та її колишній край Косово домовилися нормалізувати економічні зв’язки, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про це він сказав 4 вересня в Овальному кабінеті Білого дому перед зустріччю президента Сербії Александра Вучича та прем’єр-міністра Косова Авдулли Хоті.

Трамп назвав це рішення «головним проривом» за 12 років з того моменту, як Косово заявило про незалежність від Сербії.

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Після дводенних переговорів із представниками адміністрації Трампа Вучич та Хоті погодилися співпрацювати в економічних галузях для залучення інвестицій та створення робочих місць.

«Це дійсно історичний момент. Я з нетерпінням чекаю на візит до обох країн в найближчому майбутньому», – сказав Трамп, виступаючи в Овальному кабінеті разом із Хоті та Вучичем.

Він також зазначив, що Сербія зобов’язалася перенести своє посольство в Ізраїлі до Єрусалиму, а Косово домовилося з Ізраїлем про нормалізацію відносин та налагодження дипломатичних зв’язків.

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Населене переважно етнічними албанцями Косово проголосило незалежність від Сербії в 2008 році, чого Белград досі не визнає. І Косово, і Сербія прагнуть вступити до Європейського союзу.

У 2019 році Вашингтон активізував свою участь у переговорах щодо нормалізації відносин Сербії та Косова. Такий діалог триває вже тривалий час і здійснюється за посередництва ЄС.