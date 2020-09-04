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04 вересня 2020, Київ 21:17
Новини | Міжнародні

Трамп заявляє, що Косово і Сербія домовилися нормалізувати економічні зв’язки

«Це дійсно історичний момент», заявив Дональд Трамп (в центрі), сидячи в Овальному кабінеті разом із Авдуллою Хоті (праворуч) та Александром Вучичем (ліворуч).

Сербія та її колишній край Косово домовилися нормалізувати економічні зв’язки, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Про це він сказав 4 вересня в Овальному кабінеті Білого дому перед зустріччю президента Сербії Александра Вучича та прем’єр-міністра Косова Авдулли Хоті.

Трамп назвав це рішення «головним проривом» за 12 років з того моменту, як Косово заявило про незалежність від Сербії.

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Після дводенних переговорів із представниками адміністрації Трампа Вучич та Хоті погодилися співпрацювати в економічних галузях для залучення інвестицій та створення робочих місць.

«Це дійсно історичний момент. Я з нетерпінням чекаю на візит до обох країн в найближчому майбутньому», – сказав Трамп, виступаючи в Овальному кабінеті разом із Хоті та Вучичем.

Він також зазначив, що Сербія зобов’язалася перенести своє посольство в Ізраїлі до Єрусалиму, а Косово домовилося з Ізраїлем про нормалізацію відносин та налагодження дипломатичних зв’язків.

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Населене переважно етнічними албанцями Косово проголосило незалежність від Сербії в 2008 році, чого Белград досі не визнає. І Косово, і Сербія прагнуть вступити до Європейського союзу.

У 2019 році Вашингтон активізував свою участь у переговорах щодо нормалізації відносин Сербії та Косова. Такий діалог триває вже тривалий час і здійснюється за посередництва ЄС.

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