У новому скликанні парламенту Сербії немає жодного опозиціонера

У Белграді відбулася перша сесія 12 скликання парламенту, обраного на виборах 21 червня. Це перший в Сербії і ймовірно єдиний у Європі парламент, у котрому немає жодного депутата від опозиції, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Більшість опозиційних партій бойкотували вибори, стверджуючи, що у час епідемії COVID-19 та через абсолютний контроль владою майже всіх засобів масової інформації немає умов для вільного волевиявлення громадян. Перед початком кампанії влада знизила виборчий ценз з 5 до 3 відсотків, але навіть такий ценз не подолали ті партії, які погодилися взяти участь у виборах.

Опозиційні партії заявляють, що громадяни масово бойкотували вибори, оскільки явка на червневих виборах становила лише 49 відсотків. Прогресивна партія президента країни Александара Вучича здобула 188 з-поміж 250-ти депутатських місць. Соціалістична партія (колишні комуністи) здобула 32 місця, решта належить до проурядової Сербської патріотичної спілки та партій національних меншин – угорців, босняків й албанців. Для меншин встановили окремий, так званий природний ценз, який залежить від кількості населення даної національності.