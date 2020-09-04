Трамп заявив на передвиборчому мітингу, що «добре ладити з Росією»

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає правильним ладити з іншими країнами, в тому числі з Росією. Про це, як пише The New York Times, він сказав 3 вересня у виступі перед прихильниками на мітингу в Пенсільванії.

«Що сталося в Північній Кореї? Я порозумівся з Кім Чен Ином. Вони сказали, що це жахливо. Але це ж добре. Якщо я буду ладити із Росією, це добре чи погано? Я думаю, що добре», – сказав Трамп.

Він розкритикував представників Демократичної партії США, які, на його думку, завжди говорять про Росію. «Ці маніяки завжди говорять про Росію. Вони ніколи не говорять про Китай. Тільки Росія. Я чув, вони почали знову... Справжні маніяки», – заявив американський президент.

Критики дорікають президентові США за те, що він ніяк не коментує повідомлення про отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. Зокрема, опонент Трампа на президентських виборах, демократ Джо Байден назвав «співучастю» відсутність особистої реакції американського лідера про ситуацію з Навальним.

«Кремль, без сумніву, вважає, що може діяти безкарно. Дональд Трамп відмовився протистояти Путіну, назвавши його «приголомшливою людиною»… Він ще не засудив напад на пана Навального. Його мовчання – співучасть», – заявив цього тижня Байден.

Нова заява Трампа щодо Росії пролунала через півмісяці після того, як сенатський комітет із розвідки оприлюднив доповідь про зв’язки співробітників передвиборного штабу Трампа з кремлівськими чиновниками під час президентської кампанії в 2016 році.

3 вересня міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що Росія перед майбутніми виборами президента США намагається підірвати довіру американців до голосування поштою.