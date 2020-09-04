AP: Байден зустрівся з родиною пораненого поліцією афроамериканця

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден зустрівся в місті Кеноша (штат Вісконсин) із родичами пораненого під час затримання поліцією афроамериканця Джейкоба Блейка.

За даними Associated Press, зустріч відбулася в аеропорту в закритому форматі. На ній на ній були присутні батьки пораненого, його брат, сестра і двоє юристів. Агентство відзначає, що Байден поспілкувався телефоном і з самим Блейком, який перебуває в лікарні.

За кілька днів до приїзду Байдена Кеношу відвідав президент США Дональд Трамп. Він не став зустрічатися з родичами Блейка, оскільки вважав недоречною присутність на зустрічі їхніх адвокатів. Президент зустрівся з місцевими поліцейськими і національними гвардійцями. Трамп заявив, що вони добре попрацювали для стримування протестів, що почалися після поранення Блейка.

Вісконсин один з так званих swing states, «штатів, які вагаються», тобто таких, де впевненої переваги не мають ані республіканці, ані демократи. У 2016 році Трамп переміг там із мінімальною перевагою. Тепер у цьому штаті, за даними опитувань, з невеликою перевагою лідирує Байден.

Кадри, на яких по Блейку стріляють на вулиці, були зроблені випадковим перехожим 23 серпня. У правоохоронних органах повідомили про приватний конфлікт, у який були змушені втрутитися поліцейські, але подробиці про причини не наводяться. Троє співробітників поліції, причетних до інциденту, відправлені в адміністративну відпустку.

Згідно з судовими документами, раніше у Джейкоба Блейка були проблеми з законом. Зокрема, він фігурував у справах про сексуальне насильство і хуліганстві у зв’язку з випадком домашнього насильства в липні.

У травні цього року загибель від рук поліцейських афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі викликала масові протести по всій країні під гаслом «Життя чорношкірих мають значення». Вони супроводжувалися сутичками з поліцією. Для відновлення порядку до місцевих правоохоронних органів підключалася Національна гвардія. Приблизно в 40 містах, включно з Вашингтоном і Нью-Йорком, запроваджувалася комендантська година.