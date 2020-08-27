Клуби НБА бойкотують завершення сезону через події у Вісконсині

Американські баскетбольні клуби в ніч із 26 на 27 серпня не вийшли на чергові матчі плейоф Національної баскетбольної асоціації на знак протесту проти подій у штаті Вісконсин. Першим був зірваний поєдинок у штаті Флорида, де о 23:00 за Києвом команда «Мілуокі Бакс» відмовилася виходити на паркет проти «Орландо Меджик».

Згодом до демаршу приєдналися команди «Г’юстон Рокетс» і «Оклахома Сіті Тандер», «Лос-Анджелес Лейкерс» і «Портленд Трейл Блейзерс».

Після цього НБА перенесла ще й чотири матчі, які мали відбутися 27 серпня (за Києвом це пізній вечір четверга і ніч п’ятниці). Під загрозою зриву опинилося завершення всього сезону в НБА.

Позицію баскетболістів підтримав віцепрезидент клубу «Мілуокі Бакс» Алекс Ласрі. «Деякі речі більші за баскетбол. Сьогоднішня позиція гравців та організації показує, що нам набридло. Досить – значить досить. Мають статися зміни. Неймовірно пишаюся нашими хлопцями, і ми на 100% підтримуємо наших гравців, готових допомогти та забезпечити реальні зміни», – написав Ласрі у твітері.

«Ми втомилися від убивств і несправедливості», – заявив в ефірі телеканалу ESPN гравець «Мілуокі Бакс» Джордж Гілл.

До міста Кеноша у штаті Вісконсин направлять правоохоронців, повідомив 26 серпня президент США Дональд Трамп у Twitter. У Вісконсині третю добу тривають протести після того, як поліцейські стріляли в афроамериканця.

На відеоролику очевидця про інцидент 23 серпня видно, що афроамериканець Джейкоб Блейк підходить до позашляховика, відкриває двері з боку водія і нахиляється до автомобіля, в той час як один з поліцейських тягне його за сорочку. Коли Блейк повернувся спиною, чутно звук семи пострілів з боку поліції. Ще одне відео з іншого кута показало, що Блейк б’ється з трьома поліцейськими.

Поліція заявила, що правоохоронці відреагували на конфлікт побутового характеру, але не дала ніяких додаткових пояснень щодо причин стрільби. Невідомо також, чи бачили поліцейські всередині машини щось, що могло стати причиною застосування зброї.

Троє поліцейських, які брали участь в перестрілці, поки усунені від служби, триває розслідування.

Повідомляється, що стосовно Блейка раніше у липні був складений ордер на арешт за звинуваченням у сексуальному насильстві, порушенні права на володіння і хуліганстві, пов’язаному із домашнім насильством.

Джейкоб Блейк залишається в лікарні у тяжкому стані.