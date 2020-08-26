Трамп заявив, що через протести до Вісконсина направлять правоохоронців

До міста Кеноша у штаті Вісконсин направлять правоохоронців, повідомив президент США Дональд Трамп у Twitter. Там третю добу тривають протести після того, як поліцейські стріляли в афроамериканця.

«Сьогодні я надсилаю федеральних правоохоронців та Національну гвардію до Кеноші, Вісконсин, щоб відновити закон та порядок. Ми не будемо терпіти грабіж, підпал, жорстокість та беззаконня на американських вулицях», – написав Трамп у твітері.

На відеоролику очевидця про інцидент 23 серпня видно, що афроамериканець Джейкоб Блейк підходить до позашляховика, відкриває двері з боку водія і нахиляється до автомобіля, в той час як один з поліцейських тягне його за сорочку. Коли Блейк повернувся спиною, чутно звук семи пострілів з боку поліції. Ще одне відео з іншого кута показало, що Блейк б’ється з трьома поліцейськими.

Поліція заявила, що правоохоронці відреагували на конфлікт побутового характеру, але не дала ніяких додаткових пояснень щодо причин стрільби. Невідомо також, чи бачили поліцейські всередині машини щось, що могло стати причиною застосування зброї.

Троє поліцейських, які брали участь в перестрілці, поки усунені від служби, триває розслідування.

Повідомляється, що стосовно Блейка раніше у липні був складений ордер на арешт за звинуваченням у сексуальному насильстві, порушенні права на володіння і хуліганстві, пов’язаному із домашнім насильством.

Джейкоб Блейк залишається в лікарні у тяжкому стані.