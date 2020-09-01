Байден звинувачує Трампа в розпалюванні насильства

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден звинуватив свого опонента-республіканця, президента Дональда Трампа в розпалюванні політичного насильства – на тлі протестів та заворушень щодо расової нерівності та дій поліцейських.

31 серпня в штаті Пенсильванія Байден назвав Трампа «токсичним» лідером, нездатним згуртувати націю. «Цей президент давно позбувся будь-якого морального лідерства в цій країні, – заявив колишній віцепрезидент в адміністрації Барака Обами. – Він не може зупинити насильство, оскільки роками він його розпалював».

Минулого тижня президент США Дональд Трамп оголосив, що до міста Кеноша у штаті Вісконсин направлять правоохоронців. У цьому місті протести спалахнули після того, як поліцейські стріляли в афроамериканця і тяжко його поранили.

На відеоролику очевидця про інцидент 23 серпня видно, що афроамериканець Джейкоб Блейк підходить до позашляховика, відкриває двері з боку водія і нахиляється до автомобіля, в той час як один з поліцейських тягне його за сорочку. Коли Блейк повернувся спиною, чутно звук семи пострілів з боку поліції. Ще одне відео з іншого кута показало, що Блейк б’ється з трьома поліцейськими.

Поліція заявила, що правоохоронці відреагували на конфлікт побутового характеру, але не дала ніяких додаткових пояснень щодо причин стрільби. Невідомо також, чи бачили поліцейські всередині машини щось, що могло стати причиною застосування зброї.

Троє поліцейських, які брали участь в перестрілці, поки усунені від служби, триває розслідування.

Повідомляється, що стосовно Блейка раніше у липні був складений ордер на арешт за звинуваченням у сексуальному насильстві, порушенні права на володіння і хуліганстві, пов’язаному із домашнім насильством.