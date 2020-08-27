Віцепрезидент США на з’їзді республіканців заявив про небезпеку «Америки Джо Байдена»

Віцепрезидент США Майк Пенс на з’їзді Республіканської партії США 26 серпня говорив на тему забезпечення правопорядку і переконував слухачів і глядачів, що «ви не будете почуватися в безпеці в Америці Джо Байдена» (висуванця Демократичної партії на виборах президента США – ред.)

Пенс, який прийняв номінацію своєї партії на другий термін на посаді віцепрезидента в адміністрації Дональда Трампа, висловився і про події в місті Кеноша, штат Вісконсин, де фіксуються акти насильства після розстрілу чорношкірого американця 23 серпня в сутичці з білими поліцейськими. Пенс сказав, що вони з Трампом підтримують право на мирний протест, «але заворушення та пограбування – це не мирний протест».

Він додав, що перемога Трампа означала б «порядок на вулицях цієї країни для кожного американця будь-якої раси, віросповідання та кольору шкіри». Пенс також розкритикував опонента Трампа Джо Байдена, заявивши, що кандидат від Демократичної партії «посилить політику, яка спричиняє насильство в американських містах».

До міста Кеноша у штаті Вісконсин направлять правоохоронців, повідомив 26 серпня президент США Дональд Трамп у Twitter. У Вісконсині третю добу тривають протести після того, як поліцейські стріляли в афроамериканця.

На відеоролику очевидця про інцидент 23 серпня видно, що афроамериканець Джейкоб Блейк підходить до позашляховика, відкриває двері з боку водія і нахиляється до автомобіля, в той час як один з поліцейських тягне його за сорочку. Коли Блейк повернувся спиною, чутно звук семи пострілів з боку поліції. Ще одне відео з іншого кута показало, що Блейк б’ється з трьома поліцейськими.

Поліція заявила, що правоохоронці відреагували на конфлікт побутового характеру, але не дала ніяких додаткових пояснень щодо причин стрільби. Невідомо також, чи бачили поліцейські всередині машини щось, що могло стати причиною застосування зброї.

Троє поліцейських, які брали участь в перестрілці, поки усунені від служби, триває розслідування.

Повідомляється, що стосовно Блейка раніше у липні був складений ордер на арешт за звинуваченням у сексуальному насильстві, порушенні права на володіння і хуліганстві, пов’язаному із домашнім насильством.

Джейкоб Блейк залишається в лікарні у тяжкому стані.