США: у Вісконсині влада розгорнула нацгвардію після того, як поліція вистрелила у афроамериканця

Губернатор американського штату Вісконсин 24 серпня відрядив Національну гвардію до Кеноша після ночі заворушень в місті, викликаних пострілом поліції у афроамериканця за досі нез’ясованих обставин. Губернатор-демократ Вісконсина Тоні Еверс наказав 125 нацгвардійцям прибути в місто з населенням у 100 тисяч, розташованому між Мілуокі і Чикаго на озері Мічиган.

Влада округу також оголосили о 20:00 комендантську годину в місті після того, як протестувальники палили автомобілі, нищили державну і приватну власність і напередодні ввечері зіткнулися з поліцейськими.

А причиною став відеоролик очевидця про інцидент 23 серпня, коли афроамериканець Джейкоб Блейк підходить до позашляховика, відкриває двері з боку водія і нахиляється до автомобіля, в той час як один з поліцейських тягне його за сорочку. Коли Блейк повернувся спиною, чутно звук семи пострілів з боку поліції. Скільки пострілів уразили Блейка невідомо.

29-річний Блейк наразі перебуває у стабільному стані після операції в місцевій лікарні з численними вогнепальними пораненнями.

Поліція заявила, що правоохоронці відреагували на конфлікт з домашнім насиллям, але не дала ніяких додаткових пояснень щодо причин стрільби.

Невідомо також, чи бачили поліцейські всередині машини щось, що могло стати причиною застосування зброї. Також неясно, чи стріляли зі зброї один чи два офіцери.

Повідомляється, що троє дітей Блейка сиділи на задньому сидінні позашляховика, коли поліція вистрелила в нього.

Троє поліцейських, які брали участь в перестрілці, поки усунені від служби.

Повідомляється, що стосовно Блейка раніше у липні був складений ордер на арешт за звинуваченням у сексуальному насильстві, порушенні права на володіння і хуліганстві, пов’язаному із домашнім насильством.

Адвокат Бенджамін Крамп, якого найняла сім’я Блейка і який представляв сім’ї інших афроамериканців, застрелених поліцією, заявив, що Блейк «просто намагався вчинити правильно, втрутившись в сімейний інцидент».

У травні в штаті Міннесота під час затримання загинув афроамериканець Джордж Флойд. Поліцейському, який притиснув шию чоловіка коліном до землі за кілька хвилин до його смерті, висунули звинувачення у вбивстві. Загибель Флойда призвела до численних протестів у США за права темношкірого наслення і проти свавілля поліції.

Нинішня стрілянина, як очікують, може призвести до нових протестів і заворушень в Кеноші і по всій країні, – марші заплановані в Нью-Йорку, Вашингтоні та інших містах.