25 липня у Сіетлі та Портленді мирні протести перетворились на насильство, після чого представники місцевої поліції почали затримувати активістів. У столиці Техасу Остіні ввечері 25 липня застрелили одного з учасників протесту. Це зробив чоловік, який в'їхав на авто у натовп учасників маршу проти насильства поліцейських. Подібний випадок стався також в Аврорі, штаті Колорадо. А у Луїсвіллі, штат Кентуккі, десятки демонстрантів-афроамерикаців (активісти руху NFAC («Not Fu**ing Around Coalition») з напівавтоматичними гвинтівками і дробовиками, одягнені в чорне вцйськове спорядження, пройшли ходою до перекритого перехрестя, де вони були відтіснені поліцією від невеликої групи озброєних контр-протестувальників. Троє людей отримали поранення, коли один з активістів випадково кілька разів вистрелив.



Події в суботу і в ніч на неділю стали продовженням багатотижневих акцій протесту проти расової несправедливості і поводження поліції із людьми, які мають небілий колір шкіри, що почалися після загибелі Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня. 46-річний темношкірий чоловік Джордж Флойд помер після того, як його затримали, закували в наручники і поклали на землю обличчям вниз, а поліцейський притискав його шию коліном у той час, як Флойд казав, що не може дихати. Відео затримання викликало протести по всій країні.



Демонстранти протестували також проти присутності федеральних агентів, які були нещодавно спрямовані у деякі міста наказом президента Дональда Трампа для захисту урядових будівель. Представники демократичної партії США закликали федеральних агентів відступити. Вони стверджують, що президент використовує федеральних агентів для політичних цілей та дискредитації протестувальників.