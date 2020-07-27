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27 липня 2020, Київ 20:59
Фотогалереї

Вихідні у США: пожежі, сутички з поліцєї та хвилі затримань (фотогалерея)

Після двомісячних акцій та демонстрацій проти жорстокості та расової дискримінації 25 та 26 липня протести у кількох містах США переросли в сутички між поліцією та активістами. По всій країні було затримано десятки активістів, в деяких містах поліцейські використовували проти демонстрантів сльозогінний газ, через те, що ті нібито поводили себе занадто агресивно.

25 липня у Сіетлі та Портленді мирні протести перетворились на насильство, після чого представники місцевої поліції почали затримувати активістів. У столиці Техасу Остіні ввечері 25 липня застрелили одного з учасників протесту. Це зробив чоловік, який в'їхав на авто у натовп учасників маршу проти насильства поліцейських. Подібний випадок стався також в Аврорі, штаті Колорадо. А у Луїсвіллі, штат Кентуккі, десятки демонстрантів-афроамерикаців (активісти руху NFAC («Not Fu**ing Around Coalition») з напівавтоматичними гвинтівками і дробовиками, одягнені в чорне вцйськове спорядження, пройшли ходою до перекритого перехрестя, де вони були відтіснені поліцією від невеликої групи озброєних контр-протестувальників. Троє людей отримали поранення, коли один з активістів випадково кілька разів вистрелив.

Події в суботу і в ніч на неділю стали продовженням багатотижневих акцій протесту проти расової несправедливості і поводження поліції із людьми, які мають небілий колір шкіри, що почалися після загибелі Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня. 46-річний темношкірий чоловік Джордж Флойд помер після того, як його затримали, закували в наручники і поклали на землю обличчям вниз, а поліцейський притискав його шию коліном у той час, як Флойд казав, що не може дихати. Відео затримання викликало протести по всій країні.

Демонстранти протестували також проти присутності федеральних агентів, які були нещодавно спрямовані у деякі міста наказом президента Дональда Трампа для захисту урядових будівель. Представники демократичної партії США закликали федеральних агентів відступити. Вони стверджують, що президент використовує федеральних агентів для політичних цілей та дискредитації протестувальників.
Федеральні офіцери просуваються до демонстрантів під час протесту Black Lives Matter у Портленді, штат Орегон, США&nbsp;
1 Федеральні офіцери просуваються до демонстрантів під час протесту Black Lives Matter у Портленді, штат Орегон, США 
Демонстранти збираються перед Центром юстиції округу Мулномах, щоб протестувати проти расової нерівності та насильства в поліції у центрі міста. Фото від 25 липня 2020 року, Портленд, штат Орегон
2 Демонстранти збираються перед Центром юстиції округу Мулномах, щоб протестувати проти расової нерівності та насильства в поліції у центрі міста. Фото від 25 липня 2020 року, Портленд, штат Орегон
На фото від 26 липня 2020 року: оголений по пояс протестувальник жестикулює перед працівниками федеральної поліції. Портленд, штат Орегон
3 На фото від 26 липня 2020 року: оголений по пояс протестувальник жестикулює перед працівниками федеральної поліції. Портленд, штат Орегон
Демонстрантку Дану Паркс затримує поліцейський під час протесту. Місто Портленд,&nbsp; 26 липня 2020 року
4 Демонстрантку Дану Паркс затримує поліцейський під час протесту. Місто Портленд,  26 липня 2020 року
Співробітники служби безпеки Портленду працюють у хмарі сльозогінного газу 26 липня 2020 року. Поліція і федеральні агенти використовували сльозогінний газ для розгону протестувальників, які агресивно критикували дії президента США Дональда Трампа та силових структур міста
5 Співробітники служби безпеки Портленду працюють у хмарі сльозогінного газу 26 липня 2020 року. Поліція і федеральні агенти використовували сльозогінний газ для розгону протестувальників, які агресивно критикували дії президента США Дональда Трампа та силових структур міста
Американські федеральні агенти та місцева поліція охороняють Центр правосуддя під час сутичок з протестувальниками Black Lives Matter у центрі міста Портленд. 25 липня 2020 року
6 Американські федеральні агенти та місцева поліція охороняють Центр правосуддя під час сутичок з протестувальниками Black Lives Matter у центрі міста Портленд. 25 липня 2020 року
Медсестра (праворуч), яка надавала медичну допомогу протестувальникам, намагається дістатися до лівоцентриста, якого збила поліція під час зіткнення з активістами у Сіетлі (в районі&nbsp;Капітолійського пагорба), 25 липня 2020 року
7 Медсестра (праворуч), яка надавала медичну допомогу протестувальникам, намагається дістатися до лівоцентриста, якого збила поліція під час зіткнення з активістами у Сіетлі (в районі Капітолійського пагорба), 25 липня 2020 року
У Сіетлі зайнявся будівельний майданчик, що біля Центру ув&#39;язнення неповнолітніх округу Кінг, після того, як протестувальники полишили його територію. 25 липня 2020 року велика група активістів руху Black Lives Matter, що проти жорстокості та расової дискримінації, вела себе агресивно: протестувальники розбивали вікна, руйнували будівельні об&#39;єкти та били машини
8 У Сіетлі зайнявся будівельний майданчик, що біля Центру ув'язнення неповнолітніх округу Кінг, після того, як протестувальники полишили його територію. 25 липня 2020 року велика група активістів руху Black Lives Matter, що проти жорстокості та расової дискримінації, вела себе агресивно: протестувальники розбивали вікна, руйнували будівельні об'єкти та били машини
Поліцейські Сіетлу розпорошують перцевий газ в бік активістів поблизу Центрального коледжу громади міста&nbsp;
9 Поліцейські Сіетлу розпорошують перцевий газ в бік активістів поблизу Центрального коледжу громади міста 
Поліція Сіетлу заарештовує активіста в парку Cal Anderson. 25 липня 2020 року
10 Поліція Сіетлу заарештовує активіста в парку Cal Anderson. 25 липня 2020 року
Зіткнення представників поліції та протестувальників на перехресті Бродвею та Східної Пайн-Стріт. Після акції &laquo;Молодіжного дня дій та солідарності з Портлендом&raquo; активісти у Сіетлі, штат Вашингтон, підпалили будівельні причепи поблизу в&#39;язниці для неповнолітніх&nbsp;
11 Зіткнення представників поліції та протестувальників на перехресті Бродвею та Східної Пайн-Стріт. Після акції «Молодіжного дня дій та солідарності з Портлендом» активісти у Сіетлі, штат Вашингтон, підпалили будівельні причепи поблизу в'язниці для неповнолітніх 
Активісти запалюють феєрверки посеред центру міста Окленд, Каліфорнія, на протесті в суботу, 25 липня 2020 року в Окленді, Каліфорнія. Також, за повідомленням поліції міста, протестувальники Каліфорнії підпалили будинок суду, пошкодили поліцейський відділок та напали на офіцерів після мирної демонстрації
12 Активісти запалюють феєрверки посеред центру міста Окленд, Каліфорнія, на протесті в суботу, 25 липня 2020 року в Окленді, Каліфорнія. Також, за повідомленням поліції міста, протестувальники Каліфорнії підпалили будинок суду, пошкодили поліцейський відділок та напали на офіцерів після мирної демонстрації
Чоловік сидить за розбитим вікном у федеральній будівлі Рональда В. Деллумса в Окленді, Каліфорнія. 26 липня 2020 року
13 Чоловік сидить за розбитим вікном у федеральній будівлі Рональда В. Деллумса в Окленді, Каліфорнія. 26 липня 2020 року
У центрі Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, поліцейські затримують чоловіка, особу якого не встановлено (ліворуч) та Лоріс Терчеро під час акцій пам&#39;яті Джорджа Флойда (який загинув під час затримання поліцейськими), Бреони Тейлор (у березні жінка загинула, після того, як поліцейські увірвались до її будинку з вимогою видати підозрюваного, який вже був під вартою) та на знак солідарності з протестами у Портленді
14 У центрі Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, поліцейські затримують чоловіка, особу якого не встановлено (ліворуч) та Лоріс Терчеро під час акцій пам'яті Джорджа Флойда (який загинув під час затримання поліцейськими), Бреони Тейлор (у березні жінка загинула, після того, як поліцейські увірвались до її будинку з вимогою видати підозрюваного, який вже був під вартою) та на знак солідарності з протестами у Портленді
Поліцейський затримує активістку Лоріс Терчеро в центрі Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, 25 липня 2020 року
15 Поліцейський затримує активістку Лоріс Терчеро в центрі Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, 25 липня 2020 року
Затримання активісти Роксани (у центрі) поліцейськими під час протестів у Лос-Анджелесі штат Каліфорнія. 25 липня 2020 року
16 Затримання активісти Роксани (у центрі) поліцейськими під час протестів у Лос-Анджелесі штат Каліфорнія. 25 липня 2020 року
Активістку Лоріс Течеро та невідомого чоловіка затримують представники поліції, Лос-Анджелес, Каліфорнія, 25 липня 2020 року &nbsp;
17 Активістку Лоріс Течеро та невідомого чоловіка затримують представники поліції, Лос-Анджелес, Каліфорнія, 25 липня 2020 року
 
Активісти руху&nbsp;NFAC (&laquo;Not Fu**ing Around Coalition&raquo;) на ході проти вбивства Бреонни Тейлор, у Луїсвіллі, штат Кентуккі, 25 липня 2020 року
18 Активісти руху NFAC («Not Fu**ing Around Coalition») на ході проти вбивства Бреонни Тейлор, у Луїсвіллі, штат Кентуккі, 25 липня 2020 року
Протестувальники заблокували вулицю під час ходи проти смерті Іллі МакКлейна та расової несправедливості. 25 липня 2020 року, Аврора, штат Колорадо
19 Протестувальники заблокували вулицю під час ходи проти смерті Іллі МакКлейна та расової несправедливості. 25 липня 2020 року, Аврора, штат Колорадо
Протестувальник ногою намагається розбити бокове дзеркало поліцейської автівки. Акція&nbsp;&laquo;Солідарність із Портлендом&raquo;,&nbsp;Нью-Йорк, субота 25 липня 2020 року
20 Протестувальник ногою намагається розбити бокове дзеркало поліцейської автівки. Акція «Солідарність із Портлендом», Нью-Йорк, субота 25 липня 2020 року
Хода активістів руху &laquo;March for Black Womxn&raquo; у Нью-Йорку. Акція розпочалась 26 липня 2020 року на Times Square, згодом протестувальники дійшли до 42-ї вулиці
21 Хода активістів руху «March for Black Womxn» у Нью-Йорку. Акція розпочалась 26 липня 2020 року на Times Square, згодом протестувальники дійшли до 42-ї вулиці

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