Фоторепортаж: протести проти расової несправедливості, які пройшли у США 15 червня

12 Випускники середньої школи Натана Хейла та інших шкіл у шапках і мантіях під час маршу «Black Lives Matter» («Життя чорношкірих мають значення») у місті Сіетлі. Організатори маршу закликали до реформ фінансування поліції та припинення відносин державних шкіл Сіетлу з департаментом поліції. Сіетл, штат Вашингтон, США. (Натан Хейл (1755–1776) – солдат Континентальної армії під час американської війни за незалежність)