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17 червня 2020, Київ 01:10
Фотогалереї
Фоторепортаж: протести проти расової несправедливості, які пройшли у США 15 червня
16 червня 2020, 23:38
Демонстрації проти расової несправедливості відбувалися по всій території Сполучених Штатів Америки після вбивства чорношкірих американців Джорджа Флойда та Рейшарда Брукса.
1
Люди тримають стиснуті кулаки під час акції протесту проти неправильного поводження з чорношкірими і дають зрозуміти владі, що вони хочуть зміни політики. Атланта, штат Джорджія, США
2
Протестувальники йдуть вулицею Атланти, штат Джорджія, США
3
Еріка Томас, у центрі, спостерігає, як протестувальники прибувають до столиці штату Джорджія, щоб протестувати проти неправильного поводження з чорношкірими
4
Жінка вигукує гасла, протестуючи біля спаленого ресторану швидкого харчування Wendy’s, де на парковці поліцейським був застрелений Рейшард Брукс. Атланта, штат Джорджія, США
5
42-річна Ева Сноу (в центрі) вигукує гасла і виступає перед протестувальниками біля спаленого ресторану швидкого харчування Wendy’s. Атланта, штат Джорджія, США
6
28-річна Еббі Вільямс (ліворуч) та 20-річна Аліна Фердинанд (праворуч) обіймають жінку біля спаленого ресторану швидкого харчування Wendy’s, де на парковці поліцейським був застрелений Рейшард Брукс. Атланта, штат Джорджія, США
7
Чоловік з американським прапором допомагає блокувати рух на Сьомій авеню під час маршу «Black Lives Matter» («Життя чорношкірих мають значення»). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
8
Люди стоять на колінах посеред Сьомої авеню під час маршу «Black Lives Matter» («Життя чорношкірих мають значення»). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
9
Собаку з плакатом можна було побачити між протестувальниками, які стояли на колінах посеред Сьомої авеню під час маршу «Black Lives Matter» («Життя чорношкірих мають значення»). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
10
Демонстранти стають на коліна під час протесту проти расової нерівності після смерті в Міннеаполісі Джорджа Флойда. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
11
Демонстранти під час маршу «Black Lives Matter» («Життя чорношкірих мають значення») проти неправильного поводження поліції. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США
12
Випускники середньої школи Натана Хейла та інших шкіл у шапках і мантіях під час маршу «Black Lives Matter» («Життя чорношкірих мають значення») у місті Сіетлі. Організатори маршу закликали до реформ фінансування поліції та припинення відносин державних шкіл Сіетлу з департаментом поліції. Сіетл, штат Вашингтон, США. (Натан Хейл (1755–1776) – солдат Континентальної армії під час американської війни за незалежність)
13
Протестувальник стає на коліно та піднімає кулак під час протесту проти загибелі Джорджа Флойда, перекривши рух на трасі І-395 у Вашингтоні, округ Колумбія, США
14
Протестувальники перекрили Interstate 395 – Міждержавне шосе 395 – шосе, яке проходить через столицю країни, під час акції протесту, на якій вимагали справедливого розслідування смерті Джорджа Флойда і расової рівності. Вашингтон, округ Колумбія, США
15
Протестувальники проходять центром Вашингтону, округ Колумбія, США
16
Протестувальники стоять на колінах і тримають плакати, блокуючи рух транспорту. Вашингтон, округ Колумбія, США
17
Протестувальник тримає свічку під час протесту біля спаленого ресторану швидкого харчування Wendy’s, де на парковці поліцейським був застрелений Рейшард Брукс. Атланта, штат Джорджія, США
Фоторепортаж: протести проти расової несправедливості, які пройшли у США 15 червня
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