У США розпочали відбір присяжних у процесі щодо загибелі Джорджа Флойда

В американському місті Міннеаполіс 9 березня розпочався відбір присяжних у гучному процесі над американським білим поліцейським Дереком Шовіном, якого звинувачують у вбивстві темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.

Загибель Флойда, кадри останніх хвилин життя якого потрапили на відео і швидко поширилися соцмережами, спричинила масові протести і заворушення в багатьох містах США. Під час затримання Шовін притискав шию Флойда коліном упродовж кількох хвилин, хоча затриманий уже перебував у наручниках та казав, що не може дихати.

Поліцейського Дерека Шовіна обвинувачують у вбивстві другого ступеня (ненавмисному вбивстві), проте минулого тижня апеляційний суд порекомендував судді Пітеру Кагіллу (відповідальному за відбір присяжних) розглянути можливість кваліфікації злочину як вбивства третього ступеню. На думку експертів, це підвищує імовірність засудження Шовіна.