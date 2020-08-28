Загострення у Вісконсині: влада назвала ім’я поліцейського, який стріляв у афроамериканця Блейка

Генпрокурор Вісконсіна Джош Коул 27 серпня заявив, що поліцейським, який стріляв у афроамериканця Джейкоба Блейка 23 серпня є офіцер Рустен Шескі, що служить в поліції Кеноша.

За словами Коула, саме Шескі здійснив сім пострілів у спину Блейка, чотири рази вдаривши його на очах у малолітніх дітей Блейка, які збули на задньому сидінні машини.

Коул заявив, що на підлозі автомобіля Блейка був знайдений ніж, але адвокат чоловіка заперечив це і заявив, що від Блейка на момент інциденту не було загрози.

Наразі 29-річний Блейк перебуває в лікарні, він паралізований від попереку до кінцівок.

Тим часом, близько 150 військовослужбовців Національної гвардії 27 серпня дислокувались в Кеноші, де три ночі протестувальники провели на вулицях міста. Деякі з них були заарештовані.

Близько 200 протестувальників порушили комендантську годину 26 серпня і влаштували мирну ходу вулицями. Їй передували протести днем раніше, коли протестувальники підпалили кілька будівель, двох учасників було застрелено, ще один зазнав пораненння – за підозрою у вбивстві затримали 17-річного підлітка Кайла Ріттенгауза.

У травні в штаті Міннесота під час затримання загинув афроамериканець Джордж Флойд. Поліцейському, який притиснув шию чоловіка коліном до землі за кілька хвилин до його смерті, висунули звинувачення у вбивстві. Загибель Флойда призвела до численних протестів у США за права темношкірого наслення і проти свавілля поліції.

На раніше поширеному одним із очевидців відеоролику з нинішнім фігурантом інциденту Джейкобом Блейком видно, що він підходить до позашляховика, відчиняє дверцята з боку водія і нахиляється до автомобіля, в той час як один з поліцейських тягне його за сорочку. Коли Блейк повертається спиною, чутно звук семи пострілів з боку поліції. Ще одне відео з іншого кута показало, що Блейк б’ється з трьома поліцейськими.

Поліція заявила, що правоохоронці відреагували на конфлікт побутового характеру. Усього від служби були усунені троє поліцейських. Триває розслідування.

Повідомляється, що стосовно Блейка раніше у липні був складений ордер на арешт за звинуваченням у сексуальному насильстві, порушенні права на володіння і хуліганстві, пов’язаному із домашнім насильством.