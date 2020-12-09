Twitter назвав найпопулярніші теги 2020 року

Соцмережа Twitter назвала найпопулярніші теги року, що минає. Про це йдеться у блозі компанії.

Перша позиція за тегом #COVID19. З пандемією пов’язаний і третій за популярністю тег – #StayHome.

На другому місці опинився тег #BlackLivesMatter, присвячений руху проти поліцейської жорстокості щодо темношкірих.

Найбільш обговорюваною персоною року у твітері став президент США Дональд Трамп, одразу за ним опинився обраний президент Джо Байден.

Третю позицію посів афроамериканець Джордж Флойд, який у травні загинув під час затримання правоохоронцями. Поліцейському, який притиснув шию чоловіка коліном до землі за кілька хвилин до його смерті, висунули звинувачення у вбивстві. Загибель Флойда призвела до численних протестів у США за права темношкірого населення і проти свавілля поліції, яким і був присвячений тег #BlackLivesMatter.

Американський журнал Time назвав 2020 рік найгіршим у сучасній історії США. Однією з причин стала пандемія коронавірусної інфекції. США перебувають на першому місці за кількістю хворих на COVID-19. Серед інших подій, які зробили цей рік найгіршим, видання вказало загибель Джорджа Флойда та смерть изначних для США людей, таких як суддя Верховного суду США Рут Бейдер Ґінзбурґ, а також один із лідерів боротьби за заборону сегрегації та організатор Маршу на Вашингтон 1963 року Джон Льюїс.