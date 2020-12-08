Компанія Google назвала найпопулярніші запити 2020 року в Україні

Пошукова система Google назвала найпопулярніші запити 2020 року в Україні.

Компанія наводить десятку найпопулярніших запитів мовою оригіналу:

Коронавирус;

Коронавирус рекомендации;

Выборы в США;

Google Classroom;

Симптомы коронавируса;

На урок;

Холостячка;

Праздники 2020;

Карантин в Украине;

Zoom.

Десятку людей, яких найбільше шукали, очолив російський опозиціонер Олексій Навальний, якого отруїли в серпні. Повний перелік виглядає так:

Серед людей, які померли у 2020 році, найбільше «гуглили» російського актора Бориса Клюєва. Повний перелік виглядає таким чином:

У категорії «Як? / Как?» найбільше шукали:

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1 грудня компанія Google назвала українські найпопулярніші відео на YouTube.