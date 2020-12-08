Компанія Google назвала найпопулярніші запити 2020 року в Україні

Пошукова система Google назвала найпопулярніші запити 2020 року в Україні.
Компанія наводить десятку найпопулярніших запитів мовою оригіналу:
- Коронавирус;
- Коронавирус рекомендации;
- Выборы в США;
- Google Classroom;
- Симптомы коронавируса;
- На урок;
- Холостячка;
- Праздники 2020;
- Карантин в Украине;
- Zoom.
Десятку людей, яких найбільше шукали, очолив російський опозиціонер Олексій Навальний, якого отруїли в серпні. Повний перелік виглядає так:
- Алексей Навальный;
- Джо Байден;
- Александр Лукашенко;
- Михаил Ефремов;
- Ким Чен Ын;
- Артем Дзюба;
- Дональд Трамп;
- Геннадий Кернес;
- Моргенштерн;
- Билли Айлиш.
Серед людей, які померли у 2020 році, найбільше «гуглили» російського актора Бориса Клюєва. Повний перелік виглядає таким чином:
- Борис Клюев;
- Коби Брайант;
- Михаил Жванецкий;
- Диего Марадона;
- Чедвик Боузман;
- Армен Джигарханян;
- Настя Тропицель;
- Джордж Флойд;
- Шон Коннери;
- Валентина Легкоступова.
У категорії «Як? / Как?» найбільше шукали:
- как сшить маску;
- как сделать антисептик для рук;
- как лечить коронавирус;
- как передается коронавирус;
- как правильно носить маску;
- как умерла Свинка Пеппа;
- как выйти замуж;
- как вернуть обоняние;
- как сделать всё хорошо;
- как удалить аккаунт в инстаграм.
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