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08 грудня 2020, Київ 15:53
Новини | Суспільство

Компанія Google назвала найпопулярніші запити 2020 року в Україні

Компанія Google представила найпопулярніші пошукові запити за кількома категоріями

Пошукова система Google назвала найпопулярніші запити 2020 року в Україні.

Компанія наводить десятку найпопулярніших запитів мовою оригіналу:

  • Коронавирус;
  • Коронавирус рекомендации;
  • Выборы в США;
  • Google Classroom;
  • Симптомы коронавируса;
  • На урок;
  • Холостячка;
  • Праздники 2020;
  • Карантин в Украине;
  • Zoom.

Десятку людей, яких найбільше шукали, очолив російський опозиціонер Олексій Навальний, якого отруїли в серпні. Повний перелік виглядає так:

Серед людей, які померли у 2020 році, найбільше «гуглили» російського актора Бориса Клюєва. Повний перелік виглядає таким чином:

У категорії «Як? / Как?» найбільше шукали:

  • как сшить маску;
  • как сделать антисептик для рук;
  • как лечить коронавирус;
  • как передается коронавирус;
  • как правильно носить маску;
  • как умерла Свинка Пеппа;
  • как выйти замуж;
  • как вернуть обоняние;
  • как сделать всё хорошо;
  • как удалить аккаунт в инстаграм.

1 грудня компанія Google назвала українські найпопулярніші відео на YouTube.

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