У США поховали Джорджа Флойда

У Сполучених Штатах Америки поховали афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув під час затримання наприкінці травня.

У Г’юстоні відбулася чотиригодинна служба. Чоловіка поховали поруч з його мамою на цвинтарі на околиці міста Техас.

«Я можу дихати. І поки я дихаю, справедливість візьме гору. Це не просто вбивство, це злочин ненависті», – заявила племінниця Флойда Брук Вільямс.

Активіст за громадянські права темношкірих, політик та священник Ел Шарптон сказав: «Бог забрав викинутий камінь та зробив його наріжним каменем руху, який збирається змінити цілий світ».

Колишній віцепрезидент США та потенційний кандидат у президенти Джо Байден у своєму відеозверненні заявив, що «занадто багато темношкірих американців прокидаються, знаючи, що вони можуть втратити своє життя тільки через те, що вони живуть своїм життям».

25 травня у Міннеаполісі 46-річний темношкірий чоловік Джордж Флойд помер після того, як його затримали, закували в наручники і поклали на землю обличчям вниз, а поліцейський притискав його шию коліном у той час, як Флойд казав, що не може дихати. Відео затримання викликало протести по всій країні.

Поліцію викликав власник магазину, який заявив, що Флойд розплатився фальшивою банкнотою.

Через чотири дні поліцейському Дереку Шовіну, який затримував Флойда, висунули звинувачення у вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня. Він і троє інших поліцейських, які стояли поруч і не втручалися, були звільнені.

Сім'я Флойд і їх адвокати заявляють, що обвинувачення має бути змінене на вбивство першого ступеня і мають бути висунуті звинувачення трьом іншим поліцейським. За даними повторного розтину лікарів, чоловік помер від асфіксії після того, як на його шию та спину тиснув поліцейський.