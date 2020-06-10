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10 червня 2020, Київ 07:19
Новини | Міжнародні

У США поховали Джорджа Флойда

Похорон Джорджа Флойда в Г'юстоні, Техас, 9 червня 2020 року

У Сполучених Штатах Америки поховали афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув під час затримання наприкінці травня.

У Г’юстоні відбулася чотиригодинна служба. Чоловіка поховали поруч з його мамою на цвинтарі на околиці міста Техас.

«Я можу дихати. І поки я дихаю, справедливість візьме гору. Це не просто вбивство, це злочин ненависті», – заявила племінниця Флойда Брук Вільямс.

Активіст за громадянські права темношкірих, політик та священник Ел Шарптон сказав: «Бог забрав викинутий камінь та зробив його наріжним каменем руху, який збирається змінити цілий світ».

Колишній віцепрезидент США та потенційний кандидат у президенти Джо Байден у своєму відеозверненні заявив, що «занадто багато темношкірих американців прокидаються, знаючи, що вони можуть втратити своє життя тільки через те, що вони живуть своїм життям».

25 травня у Міннеаполісі 46-річний темношкірий чоловік Джордж Флойд помер після того, як його затримали, закували в наручники і поклали на землю обличчям вниз, а поліцейський притискав його шию коліном у той час, як Флойд казав, що не може дихати. Відео затримання викликало протести по всій країні.

Поліцію викликав власник магазину, який заявив, що Флойд розплатився фальшивою банкнотою.

США: мирні протестувальники та поліція за справедливість і порозуміння – відео
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США: мирні протестувальники та поліція за справедливість і порозуміння – відео

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Через чотири дні поліцейському Дереку Шовіну, який затримував Флойда, висунули звинувачення у вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня. Він і троє інших поліцейських, які стояли поруч і не втручалися, були звільнені.

Сім'я Флойд і їх адвокати заявляють, що обвинувачення має бути змінене на вбивство першого ступеня і мають бути висунуті звинувачення трьом іншим поліцейським. За даними повторного розтину лікарів, чоловік помер від асфіксії після того, як на його шию та спину тиснув поліцейський.

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