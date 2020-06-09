Реформувати або розформувати поліцію – заклики протестувальників у США отримують підтримку влади

Понад два тижні у США тривають протести через смерть афроамериканця Джорджа Флойда після його затримання поліцією. У відповідь на вимоги протестувальників влада у деяких американських містах оголосила про намір реформувати поліцію, а в Міннеаполісі, де загинув Джордж Флойд, більшість депутатів міської ради виступили за розформування поліції.

«Ми чуємо вас – заявила президент міської ради Міннеаполіса Ліза Бендер, звертаючись до протестувальників у неділю. – Ми зібрались тут, бо Джорджа Флойда було вбито поліцією Міннеаполіса. Ми тут, тому що в Міннеаполісі та інших містах існуюча система поліції та громадського порядку не забезпечує безпеку в наших містах».

В середу декілька муніципальних установ Міннеаполіса перервали співпрацю з міською поліцією, враховуючи паркову службу, шкільну службу, а також університет штату Міннесота.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив, що мерія перерозподілить кошти з фінансування поліції на соціальні програми.

Після протестів у Нью-Йорку минулого тижня двох офіцерів поліції було відсторонено від виконання обов‘язків без оплати за надмірне застосування сили проти протестувальників.

Демократи в американському Конгресі планують представити законопроєкт, покликаний відповісти на запити протестувальників, враховуючи ризики нерівномірного ставлення судової системи, надмірного використання сили поліцією, расової дискримінації. Законопроєкт, зокрема, покликаний обмежити так званий «кваліфікований імунітет» для правоохоронців, щоб жертви свавілля поліції могли легше подати до суду на поліцейських. Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що протести стали «точкою зміни» курсу у напрямку до суттєвих змін.

В законопроєкті, за повідомленням ЗМІ, не йдеться про зменшення фінансування поліції. Проти таких ідей виступив і президент США Дональд Трамп.

«Закон та порядок. Ні дефінансуванню або забороні поліції. Радикальні ліві демократи втратили розум», – написав Трамп у Twitter.