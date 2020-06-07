Провідні міста США закінчують обмеження, запроваджені через протести

У США провідні міста країни, столиця Вашингтон і найбільше місто Нью-Йорк, закінчують 7 червня обмеження, запроваджені через акції протесту проти расизму і жорстокості поліції.

Президент США Дональд Трамп заявив, що віддав наказ підрозділам Національної гвардії почати виведення своїх сил із Вашингтона, бо, як написав він у твітері, «зараз усе перебуває під досконалим контролем».

«Вони поїдуть додому, але можуть швидко повернутися, якщо буде потреба. Минулого вечора учасників протесту зібралося значно менше, ніж очікували», – додав він.

Мер федерального округу Колумбія, який на практиці збігається з містом Вашингтоном, М’юріел Баузер іще 4 червня, після скасування комендантської години, просила президента вивести з міста всі сили, які були введені туди з інших штатів і які до того ж, всупереч законодавчим вимогам, у деяких випадках не мали ніяких знаків розрізнення. Вона наголосила, що протести в місті були мирними й поліції не довелося вдаватися до арештів.

А наступного дня вона також зверталася до губернаторів штатів Нью-Джерсі й Огайо з проханням забрати з Вашингтона підрозділи Національної гвардії цих штатів, які, нагадала мер, були введені до міста без її прохань і не попередивши її. За її словами, це стало порушенням права на самоврядування мешканців міста.

Також у Нью-Йорку мер міста Білл де Блазіо повідомив, що комендантська година скасовується негайно, бо ситуація заспокоїлася. «Завтра ми зробимо перший великий крок до нового старту. Бережіть себе, і допомагайте одне одному», – написав він у твітері.

Протести у США спалахнули після того, як затриманий білим поліцейським підозрюваний афроамериканець помер через дії правоохоронця. При цьому мирні акції в деяких місцях супроводжувалися й проявами насильства, руйнувань, підпалів і мародерства, що змусило владу викликати на вулиці для забезпечення правопорядку воєнізовані формування Національної гвардії.

Причиною протестів стали дії поліції під час затримання 25 травня афроамериканця на ім’я Джордж Флойд, які потрапили на відеозапис. На ньому видно, як білий працівник поліції протягом кількох хвилин перетискає шию Флойда коліном, а той усе повторює прохання не робити цього, бо він задихається. Пізніше 46-річний Флойд помер у лікарні. Федеральне бюро розслідувань США і правоохоронці штату почали розслідування, поліцейського, який давив загиблого коліном, узяли під варту і обвинуватили в неумисному вбивстві, а ще трьох поліцейських, які брали участь у затриманні, – у сприянні вбивству.