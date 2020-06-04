(Рубрика «Точка зору»)

У будь-якого явища є ім'я або назва. Від вибору цієї назви залежить те, в якому світлі воно перед нами постає. Наділяючи його ім'ям, ми даємо йому і характер, а отже можемо вплинути на те, як його сприйматимуть інші.

Коли ж стаються події, подібні до тих, що ми бачимо зараз в США, на журналістів лягає особлива відповідальність: треба вибрати таке слово, яке буде описувати те, що відбувається, найбільш точно, не відсікаючи від нього важливих складових.

Що ж відбувається зараз?

Найбільш нейтральне слово, яке ми бачимо і в американських, і в українських джерелах – протести.

Дійсно, протест – це те, що з чого все почалося, протест проти поліцейського свавілля, поліцейської жорстокості загалом і щодо чорношкірого населення США.

Це точне і нейтральне слово, яке означає «рішуче обурення, офіційну заяву про незгоду». Однак точно це слово описує лише першу фазу подій і те, що, зазвичай, відбувається на вулицях американських міст вдень.

А як назвати те, що почало відбуватися після або відбувається вночі?

Зараз, після того, як всі ми бачили розтрощені вітрини магазинів, акти насильства і вандалізму, назва «протест» втрачає стовідсоткову точність.

Вона відображає лише основу того, що відбувається, і його одну – нехай і найважливішу – складову.

Є протестувальники, які виходять з мирними цілями, тримають плакати, висловлюють свій гнів і обурення, не застосовуючи насильства. І є якась інша сила, яка громить і грабує магазини.

Називаючи те, що відбувається у США, виключно протестом, ми відкидаємо цю деструктивну складову, немов вилучаємо з імені один склад. А називаючи все це, наприклад, погромом, як часто робить російська преса, ми відкидаємо протестну, ідеологічну складову – вилучаємо з події його основу.

Не погроми

Слово pogrom є і в англійській мові, воно прийшло зі слов'янських мов, зокрема, у значенні «погромів щодо певної етнічної групи, євреїв».

Однак в американській пресі і навіть в соцмедіа слова pogrom я не зустрічала. Зараз його активно використовує тільки російська преса, створюючи таким чином певний образ самої події і його учасників – бандитів, а не мирних протестувальників.

Подивимося на інші назви. А що якщо те, що відбувається зараз, назвати заколотом? У ньому є і протестна складова, і стихійна, деструктивна. Начебто підходить.

Однак і це слово не можна назвати точним, бо для пострадянського суспільства його деструктивна складова переважає над ідеологічною, а його загальний зміст пов’язаний зі змовою.

В англійській мові близьке до заколоту за змістом слово – це riot. Однак американські журналісти намагаються використовувати це вкрай обережно.

Riot – це злочин, за який його учасники несуть юридичну відповідальність. Демонстрації, виступи можуть перерости в riot, проте це визначення повинно виходити від поліції, у якій є певна шкала оцінки того, що відбувається. Якщо сили правопорядку не використовують термін riot, в журналістських матеріалах він буде вважатися не зовсім коректним.

Варто відзначити, втім, що в минулий понеділок поліція Вашингтона розповсюдила прес-реліз, в якому йшлося про арешти громадян, обвинувачених саме в «felony riot acts», тобто в «участі в бунті/заколоті».

Залишилося ще одне слово – заворушення

«Заворушення» звучать не так оціночно, як «заколот» або «погром», вони лише говорять про те, що на вулицях почався хаос.

Однак і це слово не потрапляє стовідсотково в ціль, бо воно позбавлене початкової ідеї, бази – виходить, що це просто якась юрба, яка вийшла на вулиці, заважає жити людям (тобто порядок перетворює в безлад), хаотично громить все підряд, створює небезпечне середовище.

В американській пресі слово «заворушення» – unrest, disturbance – теж зустрічається, проте англійські аналоги менш експресивні самі по собі, вони позначають якісь неспокій, хвилювання. Ось, наприклад, заголовок CBS News: «Протести, хвилювання і заворушення як відповідь на смерть Джорджа Флойда». Тут перераховуються всі складові події, крім того, вони прописані в заголовку у вигляді градації, тобто відображають і те, як розвивалися події.

Ось заголовок «Нью-Йорк Таймс»: «Як місто, яке пережило вже одного разу заворушення, підтримує мирний протест». Тут ми бачимо протиставлення слів і подій – безладів 1960–х і нинішнього протесту, під час якого в Нью-Арку, штат Нью-Джерсі, про яке йдеться у статті, нічого не розгромили і нікого не заарештували.

На відміну від російських ЗМІ, українські медіа найчастіше використовують слова «протести» і «заворушення» (unrest), а більш оціночні «погроми» і «заколот» – значно рідше.

Цікаво при цьому, що в українських виданнях практично не зустрічається термін «майдан» по відношенню до того, що відбувається в США. У той же час його в негативному ключі використовують російські прокремлівські видання. Наприклад, телеканал Russia Today назвав матеріал про протести в Сполучених Штатах так: «Американський майдан демократів».

Слово «майдан» під час Революції гідності в Україні використовувалося російськими медіа саме в негативному значенні і, з подачі пропаганди, стало певною мірою прозивним для їхньої аудиторії.

«Влаштувати майдан» на мові російської влади і тих, хто її підтримує, означає «організувати щось деструктивне, небезпечне, ламати звичний життєвий устрій, що в підсумку веде до погіршення життя».

На тлі подій в США це українське слово знову пішло в хід. Тема телеканалу «Царгород»: «А у Вашингтоні буде плакати в бункері Трамп»: Передбачений американський майдан почав збуватися».

У підсумку, зараз у того, що відбувається в США, немає єдиної назви, слова, яке укладало б у собі все: і те, з чого все почалося, і те, у що все вилилося; і конструктивну і деструктивну складові.

Це протести, які стали супроводжуватися заворушеннями; протести, під час яких відбуваються акти вандалізму і насильства, і в якомусь сенсі – заколот проти системи. Але вибирати з усього цього тільки одне слово і обмежуватися виключно ним – значить позбавляти цю неоднорідну подію багатьох важливих складових.

Ксенія Туркова – журналістка

Оригінал публікації – на сайті «Голосу Америки»

(Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода)

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