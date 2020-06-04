У Міннеаполісі відбудеться панахида за Джорджем Флойдом

В американському місті Міннеаполіс 4 червня відбудеться панахида за загиблим під час затримання поліцейськими 46-річним темношкірим Джорджем Флойдом. Після цього тіло загиблого перевезуть на його батьківщину, до Райфорда в штаті Північна Кароліна, де відбудеться публічне прощання та закрита родинна церемонія.

8 червня відбудеться велика служба у Г’юстоні, штат Техас, де Флойд провів більшу частину свого життя. Колишній віцепрезидент США Джо Байден, який є імовірним кандидатом на посаду президента США від Демократичної партії, планує відвідати цей захід.

Масові акції протесту проти расизму та зловживань з боку поліції продовжуються з меншою інтенсивністю перед поминальною службою за Джорджем Флойдом.

Тим часом, президент США Дональд Трамп відповів у твітері на критику своїх заяв з боку низки експосадовців Пентагону. Зокрема, колишнього міністра оборони у своїй адміністрації Джеймса Меттіса Трамп назвав «найбільш переоціненим генералом у світі». Він також негативно оцінив «стиль керівництва» Меттіса, не відреагувавши на суть слів ексвисокопосадовця.

У статті для The Atlantic Меттіс наголошував, що «мілітаризація нашої відповіді… руйнує дух довіри між чоловіками та жінками, які служать у війську, та суспільством, яке вони клялись захищати і до якого вони належать». «Я ніколи не думав, що військо, яке проголосило ту саму клятву, може за будь-яких обставин отримати наказ порушити конституційні права власних громадян», – додав Маттіс.

Війська Національної гвардії США були розміщені в 31 штаті для надання допомоги місцевій поліції в протестах. У Вашингтоні, крім Національної гвардії, 1300 американських військових були розміщені на базах поблизу столиці.

У США з 26 травня проходять масові протести проти поліцейського насильства. Вони почалися після смерті 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув після затримання. У низці міст протести переросли в заворушення, грабунки і сутички з поліцією. Щонайменше 11 людей загинули через сутички з поліцією, дії мародерів та інших невідомих осіб. Десятки зазнали поранень, тисячі людей заарештовані, в тому числі понад 2500 в Лос-Анджелесі і 2000 – в Нью-Йорку. Напередодні у десятках міст США запровадили комендантську годину.

Сьогодні тисячі людей вийшли на вулиці у Європі на знак солідарності з демонстрантами, які виступають проти расизму в США, де восьму ніч поспіль тривають протести, викликані загибеллю неозброєного чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда в Міннеаполісі, штат Міннесота.

Джорджа Флойда затримали 25 травня. Його запідозрили у використанні фальшивої банкноти. Поліцейський Дерек Шовін натиснув затриманому коліном на шию та ігнорував скарги на брак повітря. Смерть Флойда констатували в лікарні Міннеаполіса. Відеозаписи інциденту стрімко поширилися соціальними мережами. Влада Міннесоти після проведення судово-медичної експертизи визнала смерть Флойда вбивством. Розтин, проведений на замовлення сім’ї загиблого, теж показав, що він помер від асфіксії.