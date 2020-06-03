У Парижі тисячі людей протестували проти поліцейського насильства

У Парижі пройшла багатотисячна акція протесту проти поліцейського насильства в пам’ять про 24-річного чорношкірого француза Адамі Траоре, який загинув після затримання у 2016 році. Незважаючи на заборону масових заходів через пандемію коронавірусу, на демонстрацію, за різними оцінками, прийшли від 15 до 20 тисяч осіб.

Учасники акції проводили прямі паралелі з протестами в США через загибель афроамериканця Джорджа Флойда. Вони тримали таблички з фразою «Я не можу дихати!», яку повторював Флойд, коли при затриманні поліцейський натиснув йому коліном на шию.

Пізніше демонстрація переросла в зіткнення з поліцією. Демонстранти кидали в поліцейських пляшки і камені, підпалювали сміттєві баки. Поліцейські у відповідь застосували сльозогінний газ і гумові кулі. Масові протести відбулися також у Ліллі, в Марселі і в Ліоні.

У США з 26 травня проходять масові протести проти поліцейського насильства. Вони почалися після смерті 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув після затримання. У низці міст протести переросли в заворушення і зіткнення з поліцією. У вівторок, 2 червня, у десятках міст США ввели комендантську годину. Президент США Дональд Трамп розкритикував бездіяльність губернаторів ряду штатів і пригрозив використовувати для боротьби з насильством збройні сили.