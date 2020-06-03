США: що можуть за законом поліція, демонстранти, президент на тлі насильства і протестів?

Хвиля протестів охопила міста по цілим Сполученим Штатам, розпочавшись 25 травня після смерті Джорджа Флойда – 46-річного афро-американця, який помер після арешту місцевою поліцією в Міннеаполісі, штат Міннесота. Пояснюємо, які повноваження мають протестувальники, президент, поліція, військові, Національна гвардія у США згідно з законодавством.

На відео моменту арешту Джорджа Флойда, яке зняв свідок і поширив у соцмережах, видно, як білий поліцейський Дерек Шовін натиснув коліном на шию Флойда, в той час як інші поліцейські тримали лежачого.

Також чути, як Флойд благає Шовіна на відео, говорячи: «Я не можу дихати, чоловіче. Будь ласка». Але це благання залишилось непочутим.

Шовін та три інші поліцейські, які були задіяні при арешті Флойда, були звільнені з поліції Міннеаполіса. Шовіна звинуватили в убивстві.

Але це не зупинило розгніваних протестувальників, які вийшли на демонстрації по цілій країні проти надмірного застосування сили поліцією проти члена афро-американської громади США.

На початку протести були мирними. Але згодо на тлі мирних ацій себе почали проявляти сили, що влаштували хаос. Розпочалися підпали автомобілів, пограбування магазинів, пошкодження муніципального майна і сутички із поліцією. Із Міннеаполісу бунти поширилися на десятки міст США – включно з Нью-Йорком, Лос-Анжелесом, Чикаго та Вашингтоном.

Наростаюче насильство та хаос змусили президента Дональда Трампа пригрозити, що він розмістить «сильно озброєне військо» для відновлення порядоку на вулицях американських міст, щоб покласти край діям тих, кого він назвав «професійними анархістами, грабіжниками, злочинцями, Антифою та іншими».

«Я є вашим президентом закону і порядку», – проголосив Трамп 1 червня.

Він додав: «Я мобілізую всі доступні федеральні ресурси, цивільні та військові, для зупинки заворушень та грабунку, для зупинки руйнувань та підпалів і для захисту прав законослухняних американців, включно з другою поправкою», яка дає право носити зброю.

Які сили задіяли США у відповідь на заворушення?

Різні міста у США задіяли муніципальну поліцію, сили шерифів поліції штатів та воєнізовані підрозділи поліції з метою вгамувати насильство та грабежі, які ширилися країною.

Також на вулиці було виведено Національну гвардію. Ці війська є частиною армії США, але покликані реагувати на внутрішні надзвичайні ситуації в країні, а також брати участь у міжнародних військових місіях.

Національна гвардія задіюється за наказом губернатора штату або президента США, який є верховним головнокомандувачем всіх військ США.

Станом на 1 червня, війська Національної гвардії були мобілізовані для підтримки місцевої поліції, яка намагалася контролювати протести та заворушення на вулицях у 23 штатах та столиці Вашингтоні (округ Колумбія).

Чим Національна гвардія відрізняється від інших військових підрозділів США?

На відміну від армії США, Військово-морських сил та Військово-повітряних сил, Національна гвардія складається із солдатів, які мають цивільну професію або відвідують університети, але в той сам час частково виконують військову повинність, проходячи вишкіл.

Кожен штат має свої власні сили Національної гвардії. Головною ареною застосування вояків Національної гвардії є саме їхній рідний штат. Але вони також можуть перекидатися на території інших штатів, а також виконувати місії за кордоном.

Чи може президент США розмістити федеральні збройні сили всередині США, щоб вони діяли як поліція?

Президент може розмістити підрозіли Збройних сил всередні США, але їм не дозволено виконувати правоохоронні функції допоки президент не надасть їм таких повноважень.

Адміністрація Трампа дала зрозуміти, що Трамп може застосувати спеціальний Акт 1807 року для придушення хвилі насильства.

Це федеральний закон США, який надає президенту повноваження задіювати війська всередині США з метою покласти край громадянському безладу, повстанням чи заколотам.

Якщо Трамп вдасться до цього, експерти кажуть, що це буде одна з найбільших правоохоронних ескалацій у США за багато десятиліть.

Критики кажуть, що такий крок ризикує ще більше розпалити протистояння між протестувальниками та владою.

Чи в США демонстранти можуть виходити на вулиці і протестувати коли влада штату або федеральний уряд запровадили надзвичайний стан?

Перша поправка до Конституції США захищає свободи слова, свободу преси, свободу віросповіданнь. Вона також гарантує право людей на мирні збори і право на петиції до уряду щоб він дав відповідь на невдоволення.

Це означає право людей збиратися разом на мирні протести – і це закріплено в Конституції.

Але влада має повноваження втручатись, коли демонстрації переходять межу, стаючи насильницькими.

Чи протестувальники у США розділені за расовою ознакою?

Останні демонстрації по цілим Сполученими Штатам вивели на вулиці людей різних рас та статків.

У деяких випадках місцева поліція приєдналась до мирних демонстрантів – або йдучи разом з ними, аби стаючи на коліна разом з ними, або разом приєднавшись до хвилини мовчання у пам’ять про Флойда.

Що таке «права Міранди» і чому вони мають значення в стосунку до дій поліції проти демонстрантів?

Так звані «права Міранди» походять з 1966 року, коли Верховний суд США виніс рішення, яке не дозволяє владі арештовувати та допитувати підозрілих без оголошення їм звинувачень або інформування підозрілих щодо їхнього права на мовчання і права на захисника-адвоката.

Коли поліція когось арештовує за будь-якими звинуваченнями у США, вона повинна поінформувати підозрюваного згідно якої статті закону їх звинувачують і якими є їхні права.

Якщо поліція не дотримуватиметься цих «прав Міранди» під час арешту – це може призвести до скасування звинувачення на пізнішому етапі судом за процедурними підставами.

Багато людей, що їх було заарештовано в США під час останніх протестів з вимогою справделивості щодо смерті Флойда, – включно з журналістами, які висвітлювали події на вулицях, – кажуть, що вони були непоінформовані про їхні «права Міранди» з боку поліцейських.

Якщо це правда, тоді багатьох заарештованих може очікувати припинення справ проти них з процедурних мотивів коли вони постануть перед судом.

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