Що відомо про Богдана Вечірка, якого російські ЗМІ називають «українським військовим»

В американському місті Міннеаполіс під час масових протестів проти расизму і поліцейського свавілля, вантажівка-цистерна в'їхала у натовп людей. За кермом транспортного засобу був чоловік на ім'я Богдан Вечірко. Російські видання почали поширювати дезінформацію про те, що водій – ветеран Збройних сил України. Хто цей чоловік насправді, і що про нього відомо з державних реєстрів США?

Що сталося?

Смерть у Міннеаполісі темношкірого американця Джорджа Флойда під час затримання поліцією викликала шквал протестів США. У неділю 31 травня у натовп протестувальників в’їхала вантажівка-цистерна. Як повідомили свідки інциденту, водій сигналив, але при цьому не гальмував.

Він наїзду серед протестувальників ніхто не постраждав, бо вони встигли розбігтися. Люди витягли водія із кабіни і побили, проте згодом здали його поліції.

Влада штату Міннесота заявила, що водію висунули звинувачення за підозрою у скоєнні нападу. Офіс шерифа округу Геннепін ідентифікував чоловіка як Богдана Вечірка. Йому 35 років, він з міста Остего.

Пізніше під час прес-конференції Комісар департаменту охорони здоров‘я Міннесоти Джон Геррінгтон повідомив, що немає враження, що Вечірко навмисно заїхав у натовп людей.

«Він перевищив швидкість ... він побачив натовп і запанікував», – заявив Геррінгтон у понеділок. Вечірко сказав, що «побачив, як перед ним впала велосипедистка і він натиснув на гальма .... Немає інформації, яка б наводила на думку, що це було зроблено навмисно», – цитує його Голос Америки.

За офіційними даними, з записів камер спостереження можна зробити висновок, що вантажівка їхала автострадою через 40 хвилин після того, як там встановили обмежувальні бар’єри. Машина об‘їхала обмеження. Губернатор штату Тім Уолц заявив, що докази вказують на те, що автостраду ще не заблокували на момент, коли водій їхав, пише Голос Америки.

Чи був чоловік ветераном ЗСУ?

Після інциденту інтернетом почала поширюватися інформація про те, що водій вантажівки українець і нібито ветеран Збройних Сил України (ЗСУ). Російські ресурси особливо активно зайнялися розповсюдженням таких меседжів.

Наприклад, видання «РІА новости», посилаючись на ресурс «Страна.ua», написало ввечері 1 червня, що «Богдан Вечірко, який протаранив натовп бунтуючих американців в Міннеаполісі на вантажівці, служив в ЗСУ і був завзятим шанувальником Дональда Трампа».

«Ексбойовик української армії направив вантажівку в натовп людей у Міннеаполісі», – йдеться у заголовку видання «Новороссия».

У своєму відео-блозі Олеся Медведєва з російськомовного порталу «Страна.ua» говорить: «Останнім часом, як ви пам’ятаєте, дуже багато інцидентів, в яких беруть участь або атошники, або зсушники. Перестрілка в Житомирі, зґвалтування в Кагарлику. Скрізь там беруть участь атошники, або нацгвардійці».

Подібні матеріали, у яки пишуть про службу водія вантажівки у ЗСУ, опублікували і «Российская газета», і «Взгляд», і низка інших російськомовних ресурсів.

Колишній народний депутат від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук опублікував у фейсбуці пост із закликом звільнити Вечірка.

«Це етнічний українець, уродженець Вінничини, громадянин США Богдан Вечірко. Він воїн і служив в ЗСУ, прихильник президента США Дональда Трампа і Республіканської партії, наразі працював водієм бензовоза», – йдеться у дописі Мосійчука.

У ЗСУ України офіційно заперечили, що Богдан Вечірко був учасником АТО на Донбасі.

«Інформація, яка поширюється у ЗМІ та соціальних мережах щодо участі в інциденті, нібито учасника АТО та ексвійськового Богдана Вечірки, водія бензовозу, який 31 травня 2020 року у Міннеаполісі (США) на великій швидкості в’їхав у натовп демонстрантів, є відверто маніпулятивною та не відповідає дійсності», – йдеться у фейсбук-дописі Генерального штабу ЗСУ.

«Ураховуючи інформаційні маніпуляції з боку Російської Федерації, спрямовані на створення у медіапросторі негативного іміджу України в цілому та її Збройних сил зокрема, особливо щодо учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, закликаємо не піддаватися деструктивному впливу з боку кремлівського режиму, не реагувати на фейки та не довіряти інформації із сумнівних джерел», – наголосили в ЗСУ.

Пізніше Мосійчук написав ще один допис про те, що це «абсолютно не змінює суть справи», закликав «захищати інтереси українців по цілому світу в незалежності від їхнього громадянства».

У посольстві України в США підтвердили, що Вечірко – громадянин США, повідомляє «Укрінформ».

«Аккаунт у Facebook, який нібито служив доказом причетності до ЗСУ Богдана Вечірки з Міннеаполіса, був видалений. Але навіть тих фотографій хлопця у військовій формі, які поширюються в інтернеті, достатньо для того, аби довести, що заарештований у США не має жодного стосунку до фотографій солдата», – мовиться на сайті StopFake.org.

Інструмент для порівнянь обличча faceplusplus, йдеться в аналізі, показує низьку ймовірність того, що людина на фотографіях та реальний Вечірко – одна й та сама людина.

Що відомо про Вечірка?

Американські ЗМІ опублікували інформацію, яку їм вдалося отримати про Вечірка. Як виявилося, у американських державних реєстрах є інформація, що Богдана Вечірка раніше вже звинувачували у домашньому насильстві, хуліганській поведінці та причетності до ситуації, що потребувала виклику 911, пише видання Business Insider. Всі ці три звинувачення пов'язані з одним і тим самим інцидентом, який стався 1 серпня 2012 року.

У листопаді того року Вечірко був засуджений за хуліганство, а інші два звинувачення були відхилені. Він відбув 30-денний строк позбавлення волі. Ще Вечірко отримував покарання у 2009 році за те, що не пристібнув ремені безпеки, а у січні 2020 року – за невстановлення реєстраційного номера на снігоході, повідомляє видання.

Згадується Богдан Вечірко і в політичних реєстрах. З даних Федеральної виборчої комісії (FEC) видно, що Вечірко в жовтні 2019 року зробив три пожертвування на суму по 100-115 доларів Республіканській партії президента США Дональда Трампа і його комітету «Зроби Америку знову великою».