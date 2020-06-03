Щонайменше 11 людей загинули під час протестів у США – Associated Press

Щонайменше 11 людей загинули з початку протестів і масових заворушень у США, повідомляє Associated Press. Смертельні випадки зафіксовані в кількох штатах, більшість загиблих є афроамериканцями. Про це повідомляє Associated Press. Число поранених і травмованих становить десятки, точну кількість встановити наразі неможливо.

У Лас-Вегасі один поліцейський перебуває у критичному стані після кульового поранення 1 червня, у Сент-Луїсі четверо правоохоронців зазнали поранень того ж вечора.

Причиною масових акцій в США стала загибель темношкірого Джорджа Флойда після жорсткого затримання поліцією в Міннеаполісі, штат Міннесота. Протестувальники вимагають розслідувати цю подію і припинити поліцейське насильство в країні.

Після заворушень влада в 40 американських містах запровадила комендантську годину. До Вашингтона на випадок загострення ситуації додатково спрямовано понад півтори тисячі військовослужбовців. Незадовго до цього демонстранти зібралися біля Білого дому. Президенту США Дональдові Трампу довелося ховатися в бункері. Він подякував Національній гвардії за розгін демонстрантів і масові затримання.

Раніше Сенат США заблокував резолюцію, в якій засуджувалися дії Трампа під час протестів. Демократи критикують президента за те, що він дозволив використовувати проти активістів сльозогінний газ і гумові кулі. Але республіканці, які в Сенаті мають більшість, виступили проти.

46-річного Джорджа Флойда затримали 25 травня. Його запідозрили у використанні фальшивої банкноти. Поліцейський Дерек Шовін натиснув затриманому коліном на шию та ігнорував скарги на брак повітря. Смерть Флойда констатували в лікарні Міннеаполіса. Відеозаписи інциденту стрімко поширилися соціальними мережами.

Влада Міннесоти після проведення судово-медичної експертизи визнала смерть Флойда вбивством.

Усі четверо поліцейських, які брали участь у затриманні Флойда, відсторонені від несення служби до закінчення службової перевірки. Шовін заарештований.