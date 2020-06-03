У Запоріжжі активіст вийшов на пікет за права темношкірих в Україні

Активіст Костянтин Андреєв 3 червня у центрі Запоріжжя вийшов на одиночний пікет проти дискримінації темношкірих в Україні. В руках активіст тримав плакат з написом «Black lives matter (життя темношкірих важливі – ред.) в Україні також».

За словами Костянтина Андреєва, вийти на акцію його спонукали особисті причини, зокрема правозахисна діяльність.

Активіст також зазначає, що з дискримінацією за кольором шкіри у Запоріжжі стикаються його знайомі і друзі, що навчаються у місцевих університетах.

«Це не проявляється в криміналі, але це проявляється у побутовому расизмі – в образах, цькуванні, погрозах. Багато друзів навіть бояться написати заяву в поліцію тому, що вони перебувають не в своїй країні, не хочуть звертатися до правоохоронних структур. Ті випадки, що були свідчать, про те, що навіть у відділку поліції є момент расизму до них», – розповів Радіо Свобода Костянтин Андреєв, що є представником благодійного фонду «Гендер Зед», який, зокрема, опікується захистом права представників ЛГБТ-спільноти.

«Ми бачимо навіть на законодавчому рівні заяви минулорічні, зокрема журналіста видання «Голос України», який назвав тоді ще кандидата у депутати Жана Беленюка недостойним бути депутатом через його колір шкіри. Тобто він оцінив його не за професійним якостями, а саме за кольором шкіри. Ми бачимо, що ця проблема є…Ми маємо щось робити – я вийшов», – додав Андреєв.

За словами активіста, під час пікету до нього підходили люди «і казали, що нібито не на часі, у нас є багато інших проблем».

«Але так само можна говорити: навіщо захищати темношкірих, у нас же, наприклад, воїни АТО, а навіщо захищати воїнів АТО – у нас є матері-одиначки. І цей список можна продовжувати безкінечно, тому дуже важливо захищати права усіх за нашою можливістю», – додав активіст.

Пікет тривав близько двох годин. За словами Костянтина Андреєва, в разі проведення в Запоріжжі акцій проти дискримінації темношкірих в Україні він готовий долучитися до них.

У Сполучених Штатах тривають протести проти жорстоких дій поліції, що розпочалися після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда. Він помер після того, як поліцейський став йому коліном на горло під час затримання у Міннеаполісі, штат Міннесота.