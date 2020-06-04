У справі про загибель Флойда звинувачення висунуті 4 поліцейським

У США у справі про вбивство темношкірого американця ДжорджаФлойда висунули вже чотирьом поліцейським.

Поліцейському Дереку Шовіну, який під час затримання тиснув Флойду коліном на шию, перекваліфіковані на більш серйозні – вбивство другого ступеня, на додаток до звинувачень у вбивстві третього ступеня та ненавмисного позбавлення життя. Йому загрожує до 40 років ув’язнення.

За інформацією Fox News, також видані ордери на арешт трьох інших поліцейських, які разом з Шовіном брали участь у затриманні Флойда. Джею-Олександру Куенгу, Томасу Лейну і Ту Тао висунули звинувачення у пособництві і підбурюванні до злочину.

Всіх чотирьох правоохоронців з поліції вже звільнили.

Темношкірий американець Джордж Флойд, смерть якого викликала масові протести, помер від асфіксії, показав розтин, проведений на замовлення сім’ї загиблого. Майкл Баден, один з лікарів, які проводили розтин, заявив журналістам 1 червня, що Флойд помер від того, що на його шию і спину тиснув поліцейський.

Ці висновки відрізняються від тих, що були зроблені після попереднього розтину, проведеного окружним судмедекспертом. Він не знайшов нічого, «що підтвердило б діагноз травматичної асфіксії або задушення».