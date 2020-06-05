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05 червня 2020, Київ 17:28
Відео

США: мирні протестувальники та поліція за справедливість і порозуміння – відео

США: мирні протестувальники та поліція за справедливість і порозуміння – відео
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США: мирні протестувальники та поліція за справедливість і порозуміння – відео

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У деяких країнах ЗМІ переважно повідомляють тільки про насильство, яке останніми днями сколихнуло Сполучені Штати на тлі протестів проти свавілля поліції. Натомість, заангажовані медіа не розповідали про те, що більшість акцій, які проходять удень – мирні, а їхні учасники демонструють підтримку, повагу та прихильність. Причому, як демонстранти, так і правоохоронці. Масові акції і протести по всій країні викликала смерть афроамериканця Джорджа Флойда. Відео про те, як Флойд фактично помирає під коліном поліцейського, який став йому на горло – побачили мільйони людей. Це сталося у Міннеаполісі 25 травня 2020 року. (Відео AP, Reuters)

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