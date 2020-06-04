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05 червня 2020, Київ 00:42
Фотогалереї

Смерть Джорджа Флойда: у США та світі продовжують вимагати справедливості – фотогалерея

Протести, викликані смертю афроамериканця Джорджа Флойда, продовжують вирувати у США. Демонстранти вимагають справедливості та змін у поліцейській практиці, а також у расових питаннях. Антирасистські демонстрації тривають також у Європі.

Чорношкірий американець Джордж Флойд помер після того, коли поліцейський став йому коліном на горло під час затримання у Міннеаполісі, штат Міннесота, 25 травня 2020 року.
Протестувальник протягує квіти бійцю Національної гвардії, який стоїть поблизу офісу окружного прокурора в місті Лос-Анджелесі. 3 червня 2020 року&nbsp;(Фото AP/Damian Dovarganes)
1 Протестувальник протягує квіти бійцю Національної гвардії, який стоїть поблизу офісу окружного прокурора в місті Лос-Анджелесі. 3 червня 2020 року (Фото AP/Damian Dovarganes)
Протест, викликаний смертю афроамериканця Джорджа Флойда, в Лос-Анджелесі. 3 травня 2020 року&nbsp;(Фото AP/Ringo H.W. Chiu)
2 Протест, викликаний смертю афроамериканця Джорджа Флойда, в Лос-Анджелесі. 3 травня 2020 року (Фото AP/Ringo H.W. Chiu)
Поліція затримує протестувальника за порушення комендантської години. Лос-Анджелес, 3 травня 2020 року&nbsp;(Фото AP/Marcio Jose Sanchez)&nbsp;
3 Поліція затримує протестувальника за порушення комендантської години. Лос-Анджелес, 3 травня 2020 року (Фото AP/Marcio Jose Sanchez) 
Поліцейські, які охороняють Капітолій у Вашингтоні, де розташований Конгрес США, стали на коліно перед демонстрантами, які вимагають справедливого покарання винних у смерті афроамериканця Джорджа Флойда. Вашингтон. 3 травня 2020 року&nbsp;(Фото Mandel NGAN / AFP)&nbsp;
4 Поліцейські, які охороняють Капітолій у Вашингтоні, де розташований Конгрес США, стали на коліно перед демонстрантами, які вимагають справедливого покарання винних у смерті афроамериканця Джорджа Флойда. Вашингтон. 3 травня 2020 року (Фото Mandel NGAN / AFP) 
Кілька протестувальників стоять на коліні перед шеренгою поліцейських. Через кілька хвилин поліція затримала їх за порушення комендантської години.&nbsp;Нью-Йорк, неподалік готелю&nbsp;Plaza Hotel на вулиці&nbsp;59th Street. 3 травня 2020 року&nbsp;(Фото AP/John Minchillo)&nbsp;
5 Кілька протестувальників стоять на коліні перед шеренгою поліцейських. Через кілька хвилин поліція затримала їх за порушення комендантської години. Нью-Йорк, неподалік готелю Plaza Hotel на вулиці 59th Street. 3 травня 2020 року (Фото AP/John Minchillo) 
Правоохоронці тримають чоловіка під час протесту у зв&#39;язку зі смертю афроамериканця Джорджа Флойда. Нью-Йорк, Бруклін. 3 травня 2020 року (Фото REUTERS/Brendan Mcdermid)
6 Правоохоронці тримають чоловіка під час протесту у зв'язку зі смертю афроамериканця Джорджа Флойда. Нью-Йорк, Бруклін. 3 травня 2020 року (Фото REUTERS/Brendan Mcdermid)
Люди беруть участь у флешмобі &laquo;вмирання&raquo; під час протесту, викликаного смертю в Міннеаполісі чорношкірого американця Джорджа Флойда. Бостон, штат Массачусетс. 3 травня 2020 року (Фото&nbsp;REUTERS/Brian Snyder)
7 Люди беруть участь у флешмобі «вмирання» під час протесту, викликаного смертю в Міннеаполісі чорношкірого американця Джорджа Флойда. Бостон, штат Массачусетс. 3 травня 2020 року (Фото REUTERS/Brian Snyder)
Протестувальниця та поліцейський віч-на-віч на мості&nbsp;Crescent City Connection, який пролягає через річку&nbsp;Міссісіпі в Новому Орлеані, під час протесту, пов&#39;язаному зі смертю Джорджа Флойда. Новий Орлеан, штат Луїзіана, 3 травня 2020 року&nbsp;(Фото AP/Gerald Herbert)
8 Протестувальниця та поліцейський віч-на-віч на мості Crescent City Connection, який пролягає через річку Міссісіпі в Новому Орлеані, під час протесту, пов'язаному зі смертю Джорджа Флойда. Новий Орлеан, штат Луїзіана, 3 травня 2020 року (Фото AP/Gerald Herbert)
Протестувальники намагаються прорватися через шеренгу поліцейських&nbsp;на мості&nbsp;Crescent City Connection, який пролягає через річку&nbsp;Міссісіпі в Новому Орлеані, під час протесту, пов&#39;язаному зі смертю Джорджа Флойда. Новий Орлеан, штат Луїзіана, 3 травня 2020 року&nbsp;(Фото AP/Gerald Herbert)
9 Протестувальники намагаються прорватися через шеренгу поліцейських на мості Crescent City Connection, який пролягає через річку Міссісіпі в Новому Орлеані, під час протесту, пов'язаному зі смертю Джорджа Флойда. Новий Орлеан, штат Луїзіана, 3 травня 2020 року (Фото AP/Gerald Herbert)
Люди приходять до муралу із зображенням Джорджа Флойда неподалік того місця, де він загинув, щоб віддати йому шану. Погляд з висоти пташиного польоту. Міннеаполіс, штат Міннесота, 3 травня 2020 року (Фото CHANDAN KHANNA / AFP)
10 Люди приходять до муралу із зображенням Джорджа Флойда неподалік того місця, де він загинув, щоб віддати йому шану. Погляд з висоти пташиного польоту. Міннеаполіс, штат Міннесота, 3 травня 2020 року (Фото CHANDAN KHANNA / AFP)
Чоловік вистрибує з магазину через розбиту вітрину в Нью-Йорку. У місті тривають акції протесту через смерть Джорджа Флойда. Нью-Йорк, 2 травня 2020 року (Фото REUTERS/Jeenah Moon)
11 Чоловік вистрибує з магазину через розбиту вітрину в Нью-Йорку. У місті тривають акції протесту через смерть Джорджа Флойда. Нью-Йорк, 2 травня 2020 року (Фото REUTERS/Jeenah Moon)
Офіцер поліції став на коліно перед протестувальниками на знак солідарності через смерть Джорджа Флойда, спричинену діями поліцейського. Лондоні, Велика Британія, 3 червня 2020 року (Фото&nbsp;REUTERS/Toby Melville)
12 Офіцер поліції став на коліно перед протестувальниками на знак солідарності через смерть Джорджа Флойда, спричинену діями поліцейського. Лондоні, Велика Британія, 3 червня 2020 року (Фото REUTERS/Toby Melville)
Люди в захисних масках проти коронавірусу тримають в руках плакати під час акції протесту у Лондоні, Велика Британія, 3 червня 2020 року (Фото REUTERS/Hannah McKay)
13 Люди в захисних масках проти коронавірусу тримають в руках плакати під час акції протесту у Лондоні, Велика Британія, 3 червня 2020 року (Фото REUTERS/Hannah McKay)
Поліцейські у Великій Британії стримують емоційних протестувальників неподалік будівлі МЗС. Протести виникли після смерті у США Джорджа Флойда. Лондон. 3 червня 2020 року (Фото DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)&nbsp;
14 Поліцейські у Великій Британії стримують емоційних протестувальників неподалік будівлі МЗС. Протести виникли після смерті у США Джорджа Флойда. Лондон. 3 червня 2020 року (Фото DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP) 
Протестувальниця подає руку поліцейському для привітання неподалік посольства США у Лондоні під час антирасистської демонстрації через смерть у США Джорджа Флойда. Лондон. 3 червня 2020 року&nbsp;(Фото AP/Matt Dunham)
15 Протестувальниця подає руку поліцейському для привітання неподалік посольства США у Лондоні під час антирасистської демонстрації через смерть у США Джорджа Флойда. Лондон. 3 червня 2020 року (Фото AP/Matt Dunham)
Поліцейські затримують протестувальника під час антирасистської демонстрації в центрі Лондона, пов&#39;язаної зі смертю у&nbsp; США афроамериканця Джорджа Флойда. 3 червня 2020 року&nbsp;(Фото AP/Matt Dunham)
16 Поліцейські затримують протестувальника під час антирасистської демонстрації в центрі Лондона, пов'язаної зі смертю у  США афроамериканця Джорджа Флойда. 3 червня 2020 року (Фото AP/Matt Dunham)
Чоловік і жінка тримаються за руки під час акції протесту&nbsp;Black Lives Matter у парку&nbsp;Hyde Park у Лондоні, 3 червня 2020 року (Фото&nbsp;REUTERS/Dylan Martinez)
17 Чоловік і жінка тримаються за руки під час акції протесту Black Lives Matter у парку Hyde Park у Лондоні, 3 червня 2020 року (Фото REUTERS/Dylan Martinez)
Протестувальник і офіцер поліції зіткнулися під час акції протесту&nbsp;Black Lives Matter неподалік&nbsp;Downing Street у Лондоні, 3 червня 2020 року (Фото&nbsp;REUTERS/Toby Melville)&nbsp;
18 Протестувальник і офіцер поліції зіткнулися під час акції протесту Black Lives Matter неподалік Downing Street у Лондоні, 3 червня 2020 року (Фото REUTERS/Toby Melville) 
Учасниці антирасистської демонстрації через смерть у США Джорджа Флойда. Франкфурт, Німеччина, 3 червня 2020 року&nbsp;(Фото AP/Michael Probst)
19 Учасниці антирасистської демонстрації через смерть у США Джорджа Флойда. Франкфурт, Німеччина, 3 червня 2020 року (Фото AP/Michael Probst)
Поліція використовує перцевий спрей проти протестувальників під час демонстрації Black Lives Matter у Стокгольмі. Протест виник на знак солідарності з протестами, що вирують у США через смерть афроамериканця Джорджа Флойда. Колишнього поліцейського штату Міннеаполіс Дерека Чавіна, який став коліном на шию Джорджа Флойда під час його затримання, тепер звинувачують у вбивстві другого ступеня, а трьох його колег у допомозі та підтримці вбивства другого ступеня.&nbsp;Стокгольм, Швеція. 3 червня 2020 року (Фото Jonathan NACKSTRAND / AFP)
20 Поліція використовує перцевий спрей проти протестувальників під час демонстрації Black Lives Matter у Стокгольмі. Протест виник на знак солідарності з протестами, що вирують у США через смерть афроамериканця Джорджа Флойда. Колишнього поліцейського штату Міннеаполіс Дерека Чавіна, який став коліном на шию Джорджа Флойда під час його затримання, тепер звинувачують у вбивстві другого ступеня, а трьох його колег у допомозі та підтримці вбивства другого ступеня. Стокгольм, Швеція. 3 червня 2020 року (Фото Jonathan NACKSTRAND / AFP)
Протестувальники беруть участь у демонстрації на підтримку протестів у США після смерті Джорджа Флойда, а також, щоб вшанувати пам&#39;ять Адама Траоре, 24-річного чорношкірого француза, який загинув у 2016 році внаслідок дій поліції під час несанкціонованого мітингу.&nbsp; Монпельє, Франція, 3 червня 2020 року (Фото EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO)
21 Протестувальники беруть участь у демонстрації на підтримку протестів у США після смерті Джорджа Флойда, а також, щоб вшанувати пам'ять Адама Траоре, 24-річного чорношкірого француза, який загинув у 2016 році внаслідок дій поліції під час несанкціонованого мітингу.  Монпельє, Франція, 3 червня 2020 року (Фото EPA-EFE/GUILLAUME HORCAJUELO)
Протестувальники беруть участь у демонстрації на підтримку протестів у США після смерті Джорджа Флойда, а також, щоб вшанувати пам&#39;ять Адама Траоре, 24-річного чорношкірого француза, який загинув у 2016 році внаслідок дій поліції під час несанкціонованого мітингу.&nbsp; Монпельє, Франція, 3 червня 2020 року
22 Протестувальники беруть участь у демонстрації на підтримку протестів у США після смерті Джорджа Флойда, а також, щоб вшанувати пам'ять Адама Траоре, 24-річного чорношкірого француза, який загинув у 2016 році внаслідок дій поліції під час несанкціонованого мітингу.  Монпельє, Франція, 3 червня 2020 року

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