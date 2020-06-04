Смерть Джорджа Флойда: у США та світі продовжують вимагати справедливості – фотогалерея

22 Протестувальники беруть участь у демонстрації на підтримку протестів у США після смерті Джорджа Флойда, а також, щоб вшанувати пам'ять Адама Траоре, 24-річного чорношкірого француза, який загинув у 2016 році внаслідок дій поліції під час несанкціонованого мітингу. Монпельє, Франція, 3 червня 2020 року