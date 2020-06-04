Смерть Джорджа Флойда: у США та світі продовжують вимагати справедливості – фотогалерея

Протести, викликані смертю афроамериканця Джорджа Флойда, продовжують вирувати у США. Демонстранти вимагають справедливості та змін у поліцейській практиці, а також у расових питаннях. Антирасистські демонстрації тривають також у Європі.
Чорношкірий американець Джордж Флойд помер після того, коли поліцейський став йому коліном на горло під час затримання у Міннеаполісі, штат Міннесота, 25 травня 2020 року.
Чорношкірий американець Джордж Флойд помер після того, коли поліцейський став йому коліном на горло під час затримання у Міннеаполісі, штат Міннесота, 25 травня 2020 року.