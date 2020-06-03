Керівник Пентагону висловився проти залучення військових для врегулювання ситуації із протестами у США

Очільник Пентагону Марк Еспер заявив 3 червня, що він не підтримує використання військових США для забезпепечення порядку під час масштабних акцій протесту, що тривають у США. Повідомляє Голос Америки.

«Можливість використання регулярних збройних сил для підтримки правопорядку може бути застосована лише як останній можливий крок і лише у крайній критичній ситуації. Зараз не така ситуація, тому я не підтримую застосування закону «Про повстання», – наголосив Еспер звертаючись до преси.

Закон «Про повстання» 1807-го року дозволяє уряду за певних умов використовувати військових для протидії заворушенням всередині країни.

«Я завжди був переконаний, що Національна гвардія найкраще пристосована для надання підтримки цивільним органам влади у внутрішніх справах, у цих ситуаціях для підтримки місцевих органів правопорядку. Я говорю це не лише як міністр оборони, але також як і колишній солдат та колишній член Національної гвардії», – сказав очільник Пентагону.

У понеділок Марк Еспер разом з президентом США Трампом взяв участь в ході до церкви біля Білого Дому, де президент зробив фото з Біблією у руках.

Перед тим, площу перед церквою поліція доволі жорстко звільнила від здебільшого мирних протестувальників.

Те, що Еспер супроводжував Трампа викликало значну критику. Член Ради Пентагону з оборонної науки, колишній заступник міністра оборони, Джеймс Міллер подав у відставку, протестуючи проти дій Еспера.

У листі про відставку, який він надав виданню The Washington Post Міллер, звертаючись до Еспера, написав: «Можливо, ви не могли зупинити вказівку Трампа так жахливо застосувати силу, але могли висловитись проти. Натомість, Ви виявили цьому підтримку».

Раніше Трамп висловлювався за застосування військових у випадку, якщо влада штатів не зможе забезпечити порядок під час протестів.

Відповідаючи на питання преси, високопосадовець Пентагону сказав у вівторок, що Еспер не знав про плани Трампа зробити фото.

В інтерв‘ю NBC у вівторок Еспер зазначив: «Я не знав, куди йшов. Я збирався зробити дві речі: подивитись на руйнування та поговорити зі службовцями».

Міністр оборони США Марк Еспер у своєму листі від 2 червня закликав війська залишатися «аполітичними в ці турбулентні дні» та заявив, що Пентагон хоче захистити право громадян на протест та мирні зібрання.

Водночас напередодні Еспер вжив словосполучення «бойовий простір», щоб описати місця проведення протестів. Через це його піддали критиці. Зокрема, генерал у відставці Мартін Демпсі написав у Twitter: «Америка – не поле битви. Наші співвітчизники – не вороги».

Тим часом протестувальники залишаються на вулицях американських міст.

У Нью-Йорку, де Трамп раніше закликав владу використати Нацгвардію, щоб впоратися з «покидьками та невдахами» після кількох ночей грабежів та псування майна, протестувальники залишилися на вулицях після комендантської години. Поліція повідомила про арешти. Крім того, є повідомлення про грабежі й безпорядки.

У Вашингтоні на вулиці вивели військову техніку, солдатів та поліцію. Деякі протестувальники залишилися після початку комендатнтської години, хоча їх було менше, ніж у попередні дні.

25 травня у Міннеаполісі 46-річний темношкірий чоловік Джордж Флойд помер після того, як його затримали, закували в наручники і поклали на землю обличчям вниз, а поліцейський притискав його шию коліном у той час, як Флойд казав, що не може дихати. Відео затримання викликало протести по всій країні.

Поліцію викликав власник магазину, який заявив, що Флойд розплатився фальшивою банкнотою.

Через чотири дні поліцейському Дереку Шовіну, який затримував Флойда, висунули звинувачення у вбивстві третього ступеня і ненавмисному вбивстві другого ступеня. Він і троє інших поліцейських, які стояли поруч і не втручалися, були звільнені.

Сім'я Флойд і їх адвокати заявляють, що обвинувачення має бути змінене на вбивство першого ступеня і мають бути висунуті звинувачення трьом іншим поліцейським. За даними повторного розтину лікарів, чоловік помер від асфіксії після того, як на його шию та спину тиснув поліцейський.

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